Perico contesta “ahí voy” y hace esperar a testigos de Jehová

Un usuario de TikTok llamado Jhosua el Mexi contó en uno de sus videos que su perico hizo esperar por más de media hora a testigos de Jehová, ya que desde el interior de la casa les contestaba cada que tocaban la puerta.

El joven dijo que al llegar a su casa encontró parados en su puerta a los testigos de Jehová, lo que le parecía extraño debido a que no había nadie en su casa.

Jhosua les preguntó qué era lo que estaban esperando y los religiosos contestaron que alguien en la casa gritaba “ahí voy”, por lo que esperaban a que les abrieran.

En el clip el joven entra a su casa mientras cuenta lo ocurrido, pero al estar frente a la puerta muestra como al tocar su perico contesta “ahí voy”, sonido que llevó a los testigos de Jehová a esperar varios minutos.

Y pues este loco ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperando porque les está diciendo ‘ahí voy, ahí voy’

Un perico canta canciones clásicas de rock junto con su dueño

Es cierto que el encierro por la COVID-19, provocó que miles de internautas produjeran diversos contenidos audiovisuales, muchos de ellos se hicieron virales gracias a las redes sociales, pero hubo uno que llamó la atención de varios, sobre todo para los amantes del rock.

Se trató de Tico, un perico que llevó su talento al límite, porque más allá de decir “Hola”, esta ave puede interpretar canciones icónicas junto con su dueño, quien lo acompaña tocando la guitarra.

Frank Maglio y su perico Tico comenzaron a subir videos casi recién comenzó la contingencia por COVID-19. En el video este gran dueto interpreta canciones clásicas del rock, como Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Here Comes The Sun de The Beatles y “Patience” de Guns N’ Roses, entre muchas otras.

