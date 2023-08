VIDEO: ¿Nuevo influencer? Pato conquista las redes con sus patoaventuras

En días recientes un pato se ha vuelto la sensación en redes sociales, ya que la tierna mascota además de acompañar a sus dueños en todo momento, ha sido captado con diferentes outfits que van acorde con las actividades que realiza.

Si aún no has visto sus videos no te preocupes, pues aquí te compartimos dos de estas patoaventuras que en distintas cuentas han logrado acumular millones de visualizaciones.

Niño viaja en el Metro CDMX en compañía de su pato

El primer video que se compartió está contextualizado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX , donde el pequeño viaja en compañía de su peculiar mascota, quien observa atentamente todo lo que el pequeño hace. Lo tierno es que el pato parece estar vestido con una camisita o vestido azul hecho con una tela estampada de Minnie Mouse.

Patito viaja en el Metro CDMX acompañando a su dueño. La tierna mascota usa ropita y permanece atento a lo que el niño hace.

Lo cierto es que esta no es la primera vez en la que un ave de este estilo viaja en el metro de la ciudad; de hecho, hace poco te compartimos que Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo rescataron a un pato que escapó del Lago de Chapultepec. O que tal la vez que se hicieron virales las imágenes de otra ave/mascota que viajaba en este mismo transporte público con tenis.

Patito vendiendo agua en calles de la CDMX

La siguiente patoaventura de esta mascota fue, aparentemente, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) donde se captó al peculiar vendedor de aguas, portando su uniforme con la marca del producto y acompañando a sus dueños.

El patito chambeador que acompaña a sus dueños vendiendo aguas en calles del Centro de la CDMX.

Como podrás imaginar, ambos videos han logrado acumular millones de vistas y miles de comentarios, entre los que han destacado comentarios como “Amigos patolavida”, ya que el niño y su mascota paren hacer todo juntos.

