¿Por qué hay países que no usan el papel higiénico?

El papel higiénico es uno de los productos que más se usa en gran parte del planeta y en lo que a veces las personas gastan mucho dinero, el cual se va a la basura; pero hay países que no utilizan este producto por temas culturales, de salud, cuestiones ambientales, tecnológicos o por el mal desarrollo del drenaje.

En la cultura occidental, el papel higiénico forma parte de la canasta básica, pero hay países y culturas del mundo que para ellos no es habitual utilizarlo y te decimos algunas de las naciones que si decides visitarlos empaques uno o dos rollos para que no te sorprendas que no existe.

Países que no utilizan papel higiénico

En muchos países asiáticos, el sistema de agua residual no es tan bueno como en la zona de Occidente por lo que predomina el inodoro en el suelo; algunos de estos países donde se realiza este tipo de prácticas son Taiwán, China, Singapur y Corea del Norte.

En India, Pakistán y Afganistán, Bangladesh e incluso Irán, no utilizan el papel higiénico ya que es muy difícil de comprar este producto en estos países; sin embargo, se realiza un lavado con agua y jabón en la zona ya que consideran que se está más limpio.

El Islam y el papel higiénico

Mientras tanto, en los países de cultura musulmana, lavarse después de defecar forma parte de la etiqueta islámica para ir al baño.

Un caso muy especial ocurrió en Turquía, ya que has algunos años, la Dirección de Asuntos Religiosos de este país, recomendó prohibir el uso del papel higiénico, ya que el Islam asegura que, para que una oración sea considerada legítima, el cuerpo, las ropas y el lugar de oración deben estar libres de elementos considerados “impuros” por esta religión.

En otros países musulmanes como Egipto, Túnez, Marruecos y Jordania es raro que tengan un inodoro, ya que la costumbre es colocarse en cuclillas en un agujero en el piso para realizar sus necesidades fisiológicas, y al terminar hay una regadera o cubeta para enjuagar la zona, por lo tanto el papel de baño es un accesorio que no se conoce.

Además en estos países que profesan esta religión consideran que el agua es más higiénica que el papel de baño.

En la mayoría de los países africanos no se utiliza el papel higiénico ya que el producto difícilmente llega a estos lugares, además de contar con poca infraestructura para tratar las aguas residuales y los espacios para manipular este producto.

La tecnología y el papel higiénico

Cosa contraria lo que sucede en los países del sureste asiático como Indonesia, Filipinas, Tailandia, o Japón, donde la tecnología ha remplazado el papel higiénico con los inodoros inteligentes, los cuales lanzan un chorro de agua para limpiar el recto.

Mientras tanto, en lugares de España, Francia, Portugal, Italia, Argentina y Venezuela se utiliza un bidé, que es un recipiente con agua, incluso utilizan el jabón neutro para asearse y asegurar una mayor limpieza en la zona.

Al conocer esta información, una buena recomendación si decides visitar alguno de estos países es informarse con detalle de estos aspectos culturales que son cotidianos para la población de estas naciones y así no verte sorprendido. Otra recomendación es llevar tu propio papel higiénico.

El papel higiénico provoca daños ambientales

De acuerdo a expertos, el uso del papel higiénico provoca daños ambientales irreversibles, ya que para su elaboración se talan miles de árboles, además de grandes cantidades de agua, lejía, energía y materiales de embalaje.

Solo en los Estados Unidos, se utilizan cada año 36.5 mil millones de rollos de papel higiénico , lo que representa la pulpa de unos 15 millones de árboles.

Mal uso del papel higiénico puede provocar infecciones

Algunas personas no utilizan el papel higiénico ya que hay algunos demasiados duros lo que puede irritar la zona, especialmente en el caso de las personas que padecen hemorroides; el uso de este producto también puede provocar infecciones urinarias, debido al mal manejo de limpieza en la zona.