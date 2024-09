Sorprenden “tuppers” en liquidación tras el anuncio de quiebra de una reconocida empresa

Tupperware, la reconocida marca de recipientes de plástico, se declaró en quiebra recientemente. Aprovechando la oportunidad, el supermercado HEB lanzó una liquidación de tuppers en su sucursal Refugio de Querétaro. Aunque no se trataba de productos de la marca original, las ofertas rápidamente captaron la atención en redes sociales.

El usuario de TikTok @ahorrador_compulsivo compartió un video de la promoción, que alcanzó más de dos millones de reproducciones y generó comentarios divididos sobre la calidad y seguridad de los recipientes ofrecidos.

La oferta de tuppers en liquidación

En su visita a la sucursal Refugio de Querétaro, @ahorrador_compulsivo mostró una variedad de recipientes cuyos precios oscilaban entre 50 y 60 pesos, destacando un pequeño frasco de vidrio a solo 25 pesos. La publicación generó gran interés, no solo por los precios accesibles, sino también por el contexto de la quiebra de Tupperware, que había captado la atención de consumidores preocupados por la calidad de los productos de reemplazo.

A pesar de las ofertas, muchos usuarios en redes sociales expresaron escepticismo. “El Tupperware original es libre de BPA, seguro para los alimentos y bebidas. Estos han de estar baratos, pero se llaman contenedores o recipientes y no sabemos si son seguros”, comentó una usuaria, cuyo mensaje recibió más de 3 mil likes. Otros señalaron la confusión que a menudo existe entre los términos “tupper” y la marca: “ Tupperware está en otra calidad. Estos contenedores no son la marca original. De hecho, a todos los trastes de plástico les dicen tupper, pero no es que sea la marca”.

En medio de la controversia, el creador de contenido y autor del video aclaró que HEB estaba aprovechando el escenario generado por la quiebra de la reconocida marca para vender productos de otra empresa. Aunque la tienda no ofrecía los recipientes de la compañía, las promociones resultaron ser un éxito viral, reflejando tanto el interés por las ofertas como la preocupación por la calidad de los productos alternativos.

¿Qué pasó con Tupperware?

Tupperware se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, con el objetivo de reestructurar su deuda, que supera los 700 millones de dólares.

Fundada en 1942 por Earl Tupper, la empresa revolucionó el diseño de recipientes plásticos y adoptó un enfoque nuevo de ventas. Su popularidad despegó gracias a figuras como Brownie Wise, quien introdujo las famosas “fiestas Tupperware”, ayudando a expandir la marca a nivel mundial y convirtiéndola en un símbolo del almacenamiento doméstico.

