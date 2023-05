Mujer fue elogiada por no ceder sus vacaciones a compañera de trabajo

Las vacaciones suelen ser momentos agradables pero sobre todo muy esperadas para los trabajadores y no es para menos, ya que es un periodo de relajación y entretenimiento luego de jornadas laborales, pero a veces el periodo vacacional general da de qué hablar entre compañeros de trabajo, como en esta historia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Mujer no cede sus vacaciones a colega

Es el caso de una mujer que fue elogiada por defenderse después de que se negó a reprogramar sus vacaciones para que su compañera de trabajo pudiera llevar a sus hijos a Disney World, pero es importante mencionar que se trataba de un viaje de última hora.

A través de TikTok , la trabajadora de nombre Evie, que usa el nombre de usuario @evmariexo, relató lo que sucedió entre ella y su compañera de trabajo, destacando que se llevaban bien, pero después todo cambió. “Trabajaba con una mujer, llamémosla Karen, que tenía dos hijos. Y también quiero mencionar que, hasta este incidente, ella y yo nos habíamos llevado perfectamente bien”.

Evie explicó que había planeado ir a casa a visitar a su familia y amigos durante las vacaciones de Navidad, señaló que solicitó su descanso “con meses de antelación”, además de que le había enviado a su jefe varios correos electrónicos para recordarle de sus planes.

Todo marchaba bien hasta ese momento, sin embargo, una semana antes del viaje, su jefe la llamó a su oficina para pedirle que cambiara sus planes y así Karen pudiera tomarse la semana libre para llevar a sus hijos a Disney World .

La TikToker relató que “Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo: ‘Oye, Evie, mira, sé que planeabas irte de vacaciones, pero hablé con Karen y ella ha decidido que tiene muchas ganas de llevar a sus hijos a Disney World durante las vacaciones”.

Añadió que su jefe también tenía hijos, así que “estaba totalmente de su lado”. Hay que destacar que Evie no tiene hijos . “Dije: ‘Sabes qué, hice lo que me dijiste, busqué en mi corazón y resulta que no hay nada en mi corazón que me haga estar dispuesta a darle mi semana’”.

En esa conversación con su jefe, Evie dijo que también se enteró de que su compañera de trabajo había solicitado los días libres esa mañana, es decir, solo 48 horas antes de que comenzaran las vacaciones planeadas.

Evie explicó que su jefe le ordenó que le diera la noticia a su colega ella misma, “Salí de su oficina, me dirigí directamente a su escritorio y dije: ‘Mira Karen, acabo de hablar con Bob y sé que dijo que querías llevar a tus hijos y que yo les dé mi semana, pero lo siento, simplemente no voy a hacer eso”.

¿Mujeres que son madres deben tener preferencias?

La TikToker relató que su compañera se enojó mucho, “la medida en que Karen se sentía con derecho era increíble”, mencionó. La compañera de trabajo supuestamente la acusó de no entender su situación porque no sabía lo que es tener hijos o sentir un “amor así”.

Explicó que “Ella dijo: ‘No lo sabrás hasta que vivas la maternidad ’ Y yo dije: ‘Sabes, Karen, eso probablemente sea cierto, pero estoy a punto de vivir estas vacaciones. Nos vemos en una semana”.

El video ya se volvió viral, ha sido visto más de 10 millones de veces. En los comentarios, los usuarios aplaudieron la reacción y decisión de Evie por negarse a cambiar sus vacaciones solo para beneficiar a una mujer con hijos.

“Como padre, NUNCA esperaría que otra persona (padre o no) renunciara a un día libre. Planifica con anticipación”, dijo un internauta, mientras que otro señaló que “¿No entendió que eres hija de alguien y que tus padres quieren pasar tiempo con sus hijos?”

adn40, siempre conmigo.