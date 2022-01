VIDEO: Mujer tose en el cine y provoca pelea entre dos hombres

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en el que dos hombres terminan envueltos en una pelea en el cine a consecuencia de una mujer que tosió y no tenía puesto su cubrebocas.

Los hechos ocurrieron en un cine de la CDMX, cuando un hombre se acercó grabando a una mujer que tosió sin tener el cubrebocas puesto; la mujer iba acompañada de un hombre que tampoco usaba cubrebocas.

Hombres pelean en el cine y se insultan en inglés

El video fue publicado el 6 de enero en la cuenta de Supercívicos con la leyenda: “Película – Lord And Lady “I Don’t Give A Shit”; Genero – Terror Cómico Ignorante; Dirección- Ómicron; Idioma- Spanglish”.

En el video se puede escuchar a un hombre dirigirse a la mujer y ordenarle en repetidas ocasiones: “Usa tu cubrebocas” a lo que la mujer le responde que si se lo pide por favor, usará el cubrebocas. El sujeto comenta a la mujer que es una inconsciente pues está tosiendo y no usa su cubrebocas.

Película- Lord And Lady "I Don´t Give A Shit"

Genero- Terror Cómico Ignorante

Dirección- Ómicron

Idioma- Spanglish 🎦 pic.twitter.com/NeWznTKCtp — Los Supercívicos (@supercivicosmx) January 7, 2022

Es entonces que el sujeto que graba a la mujer, les dice “I don’t give a shit”, que traducido al español sería algo cómo “No me importa”, mientras el sujeto que acompaña a la mujer le responde que a él tampoco le importa y le suelta un manotazo que lo hace tirar sus palomitas.

“Si no te quieres enfermar, no salgas”: menciona la mujer

Ambos hombres comienzan a riñar mientras se insultan en inglés y la mujer se para en medio para detener la pela mientras menciona “Tanto pedo por esto”, a lo que el hombre que graba menciona que el problema es que la mujer tiene tos y le indica “sabes cómo estamos”.

Ante esto, el acompañante de la mujer le dice al sujeto que “si no quieres contagiarte, no salgas”, mientras el hombre contesta que si está enferma, que no vaya al cine.

La mujer responde que no está enferma, que solo tosió, mientras el hombre la amenaza con publicar el video en Facebook mientras se observa que ambos se retiran del cine y envían saludos a quienes los verán en redes sociales.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

erv