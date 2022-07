VIDEO: Con Mourinho como testigo aficionado pide matrimonio a su novia

Si eres de los futboleros que sueña con pedirle matrimonio a su novia dentro de un estadio de futbol para sellar el amor a su pareja y club, este aficionado llevó los deseos de todos al extremo luego de que se declarara frente a Josep Mourinho.

A través de redes sociales, se compartió un video en el que se muestra al entrenador de la Roma conocer a una pareja de novios la cual estaba de visita en los entrenamientos de “la loba”.

Tras el término de las prácticas, tanto Mourinho como su cuerpo técnico se acercó a la enamorada pareja para saludarlos y tomarse una foto con ellos, sin embargo no esperaban lo que el joven estaba a punto de realizar frente a ellos y las cámaras oficiales del conjunto de la Serie A.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Mourinho quedó impresionado con la propuesta del aficionado



En las imágenes que se compartieron en las redes sociales de la Roma, se muestra cómo el aficionado de “la loba” le pide al entrenador portugués que no se vaya, pues quería que “The Special One” fuera testigo de su declaración.

Pese a ello, el ex entrenador del Chelsea y Manchester United parecía no entender lo que estaba sucediendo, pues en más de una ocasión se intentó alejar de la escena para no interferir con nada de lo que tenía planeado el joven.

Sin embargo tras un par de insistencias, Mourinho logró entender lo que el seguidor de la Roma le estaba pidiendo, lo cual era presenciar la forma en la que le pedía matrimonio a su novia.

Dentro de sus palabras de declaración, el hombre le dijo que pese a su tiempo de relación aún no la podía llevar al estadio de “la loba” por las restricciones que generó la COVID-19 en Italia, sin embargo eso no lo iba a detener.

Pues en sus siguientes palabras y frente al cuerpo técnico de Josep Mourinho, el joven se arrodilló, estiró sus manos y le pidió matrimonio ante la mirada sorprendida de todos los presentes.

Este acto se convirtió en tendencia gracias a que el aficionado utilizó a Mourinho como “padrino” de propuesta, a la cual la mujer entre lágrimas y felicidad, aceptó la propuesta de su hoy, prometido.

