Este es el origen de ‘Mi bebito fiu fiu’, canción viral de TikTok

Si eres asiduo consumidor de Tiktok seguramente has notado que hay un nuevo tema que tiene vueltos locos a los creadores de contenido...efectivamente, hablamos de la canción Mi bebito fiu fiu de Tito Silva Music x Tefi C.

El coro de Mi bebito fiu fiu ha hecho que los trends en la plataforma de videos cortos no paren. Acá una muestra de los videos más populares de la red social que utilizan el éxito del momento.

Mucho ha sido el debate alrededor del tema viral de Tiktok ya que hay quienes califican como un hit la canción, sin embargo, hay quienes señalan que se trata de un plagio de la canción Stan, de Eminem y Dido.

Cuál es la historia detrás de ‘Mi bebito fiu fiu’

El origen de la canción que tiene como coro viral ‘mi bebito fiu fiu’ que surgió de una historia de supuesta infidelidad del expresidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra.

Vizcarra, quien gobernó de 2018 a 2020, se vio envuelto en una gran polémica al darse a conocer que engañaba a su esposa con la excandidata al Congreso, Zully Ramírez del Castillo.

Todo comenzó cuando se filtraran los mensajes que se enviaban presuntamente por WhatsApp, así como algunos poemas. En los mensajes presuntamente Zully le decía bebito fiu fiu a Martín Alberto Vizcarra.

Letra de ‘Mi bebito fiu fiu’

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé

Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito fiu fiu)

En mis lágrimas te miré

En mis tristezas yo te besé

En mis caricias te dibujé

Sin verte jamás, de ti me enamoré

Cómo ocurrió, no lo sé

Si me lo había prometido una y otra vez

Me aprendí de memoria aquella estupidez

“Es mejor que te amen a que ames tú"

Hmm, vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez

En que no pude ni un día más vivir sin ti

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu)

Para mí, lo más importante de mi vida

Lo más importante, es mi familia

Familia que formé con Maribel

Mi esposa hace 30 años

La mujer a quien amo y la mujer

Con la que quiero vivir hasta el último de mis días

(Hasta el último de mis días)

He perdido la cabeza por tí

Ya no soy más la novia fugitiva

Me he vuelto loca de amor

Y te lo repito, para que quede impregnado mi olor en tí

(Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu)

Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu

Caramelo de chocolate

Empápame así

Como un pionono de vitrina

Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

(Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu)

(Qué guapo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu)

Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito fiu fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

Que lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

Qué guapo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

Qué lindo eres tú, eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu

Mi Bebito Fiu Fiu 😂❤️ - Tito Silva Music x Tefi C.

