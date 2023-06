VIDEO: Mexicanas se viralizan en Colombia por “no querer pagar 8 pesos” a taxista

¡No nos representan! Un par de mexicanas en Colombia se hicieron virales en las últimas horas por no querer pagar dos mil pesos colombianos (8.31 pesos mexicanos) a un taxista local que las había llevado a su hotel, por lo cual comenzaron a discutir de manera airada dentro del automóvil.

En la grabación que fue compartida a través de TikTok , se muestra en primera instancia como el conductor del taxi comenzó a grabar ante los reclamos de las dos jóvenes mexicanas, por lo cual una de ellas le comenzó a señalar que no la podía grabar en varias ocasiones.

Tras ello y al ver que el chofer de taxi no iba a detener la grabación, una de las chicas que viste suéter gris, sacó su celular para también tomar video de lo que estaba ocurriendo. De fondo, la otra joven que presuntamente estaba en llamada con las autoridades de Colombia, comenzó a gritar que temía por su vida porque no sabía lo que el taxista les iba a hacer.

“Estoy aquí en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo”, se escucha decir a una de las mujeres que estaban en medio de los altercados.

Fue esta misma chica, la que en la llamada que estaba teniendo señaló que si bien ella le había pagado al taxista, éste se había negado a regresarle el cambio. “El taxista me dijo una cosa, y como le di otro billete no me quiere regresar el cambio”, se escucha decir a mujer.

Taxista se defiende de mexicanas en Colombia

Por su parte y en medio de los gritos y acusaciones de las mujeres, el taxista intentó señalarles a las jóvenes que él solamente les había cobrado lo que marcó el taxímetro, por lo cual no era un robo como ellas lo estaban haciendo ver ante las autoridades.

“Está valiendo 10 mil pesos, acá dice”, señaló el conductor del taxi mientras apuntaba al taxímetro, además de que les estaba mostrando lo que marcaba su tarjetón de tarifas fijas.

Es importante mencionar que las dos nacionales mexicanas, habían señalado que el taxímetro marcaba en primera instancia 7.12 pesos, además de que indicaron que el taxista le “había picado algo” para aumentar la tarifa.

Ante estos señalamientos, el conductor señaló “Póngame cuidado, ahí tiene unas unidades y ahí marca, entonces, marca 72 unidades más el recargo del domingo marca 10 mil, yo no le estoy robando ni 100 pesos”.

Taxista esperó la llegada de la policía

Tras estos señalamientos entre ambas partes, el conductor del taxi señaló que él prefería la llegada de los elementos de seguridad, asegurando que le iban a dar la razón por lo que había marcado el taxímetro.

“Bueno tampoco es mi problema que ustedes vengan acá y me vengan a pelear por 2 mil pesos”, señaló el taxista, el cual ya se veía molesto por la situación.

Es válido señalar que en una de las partes del video se muestra como el joven colombiano, le arrebato un tarjetón a una de las chicas, a lo cual una de ellas señaló que la había cortado con el plástico del mismo.

