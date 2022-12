Meningitis en México: Mamá escribe cuento emotivo antes de morir

Había una vez una mamá pez que enfermó desde al día siguiente que su mamá dió a luz a una hermosa pecesita. Solo sintió dolor físico, día y noche y no entendía por qué. Cuidaba de ella como podía, sola en casa por las mañanas, hasta que llegaba papá pez y sus hermanos pecesitos, y le daban de comer y le ayudaban a mamá a cuidar de ella, pero mamá no estaba bien. Siempre lloraba de dolor, creían que tenía depresión pezparto, porque ya no sonreía, no tenía energía para salir a nadar y siempre estaba encerrada a obscuras en su habitación