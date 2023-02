Mejores frases para mandar este 14 de febrero por WhatsApp

¡Uffff! Este 14 de febrero, Día de San Valentín, los regalos han volado como pan caliente, pero no te olvides que las palabras también enamoran, sobre todo si se las dices de manera especial y original a esa persona que más quieres y anhelas abrazar.

Con el objetivo de que sorprendas a esa persona que ya ganó tu corazón y la hagas sentir como la más afortunada del mundo aquí te traemos las mejores frases para mandar en Whatsapp .

Frases para mandar el 14 de febrero en Whatsapp

Porque los pequeños detalles también enamoran, no te olvides de reconocer a esa persona este 14 de febrero, también conocido como Día del Amor y la Amistad en Latinoamérica, y mándale estas frases que seguramente le encantarán.



-Eres tú la historia más bonita de mi vida y la que atesoraré por el resto de mi vida.

-Eres la persona que necesitaba a mi lado, contigo podré superar todas las dificultades. Por favor mantente en mi ser.

-Te dejo aquí un te quiero tan grande como el cielo, tan lejos como el cielo y tan profundo como mi adoración por ti.

-Por ti suspiro, por ti vivo y por ti muero. Sería capaz de dejar todo lo que tengo. Por favor iniciemos una bonita historia de amor.

-No me preguntes por qué, pero mi mente se pasa el día hablando de ti.

-Seré yo quien susurre tu nombre al oído, quien te arrope cada noche, quien te despierte cada mañana... yo seré tu ángel de la guarda.

-Un día nos conocimos, en pocas semanas nos hicimos amigos, en unos meses nos enamoramos y no sé tú, pero en mi vida podré olvidarte.

-Te amo con cada célula de mi cuerpo.

-Cada vez que se cruzan nuestras miradas toco el cielo.

-¿Cómo es posible que se acelere tanto el tiempo cuando estoy a tu lado?



-Pueden existir miles de cielos con millones de estrellas, pero para mí tú siempre serás la estrella que más me gusta.

-Sabes que estás enamorado cuando no puedes dormir por pensar en esa persona.

-No tengas miedo si escuchas ruidos cerca de ti, es que estoy enamorado y mi corazón no deja de latir.

-Si fuera un ángel de la guarda te cuidaría, pero como soy un humano viviré amándote cada día.

Mensajes de San Valentín para mis amigos

Los verdaderos amigos también son parte importante en la vida y con el objetivo de darles su lugar aquí te compartimos mensajes que les encantarán recibir este Día de San Valentín.

-Un verdadero amigo es alguien que está para ti cuando podría estar en cualquier lugar.

-Tu regalo de San Valentín soy yo amigo… de nada.



-Un amigo es un tesoro, por lo que se siento dichoso (a) de tenerte a mi lado.

-El amor es temporal, pero una amistad es para siempre.

- Los amigos son la familia que eliges y yo te elegí a ti.

-Amiga, cuídame porque tienes competencia.

