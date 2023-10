¡Revisa tu auto! Mecánicos colocan trozos de latas de cerveza como refacciones

¿Alguna vez te tocó llevar tu auto a un mecánico y regresó peor de como lo llevaste? Pues tal vez tengamos las respuestas del porqué, y es que en las redes sociales se comenzó a hacer tendencia un video en el cual una persona coloca refacciones con latas de cerveza a lo que parece ser un motor de automóvil.

Fue en la plataforma de TikTok que se hizo viral esta grabación, en la cual se puede apreciar como un supuesto mecánico está quitando una pieza de aluminio que le fue colocada al motor de un vehículo.

Por lo que se puede apreciar en la grabación que se hizo tendencia en las redes sociales, se aprecia a una lata de cerveza cortada en forma geométrica y con tres agujeros para poder fungir como torque en la parte del motor.

De igual forma queda a simple vista que esa no es la única pieza utilizada como refacción, sino que al fondo de la grabación se ve un trozo de la lata cortada exactamente igual que la anterior, para poder ser colocada en el trabajo mecánico que se estaba llevando a cabo.

Refacciones con latas de cerveza son populares entre internautas

Luego de que esta grabación se hiciera tendencia en las redes sociales por su singularidad, varios usuarios de TikTok comenzaron a compartir sus experiencias con las latas de cerveza, las cuales pueden ser utilizadas como refacciones.

De acuerdo con lo señalado por los usuarios en redes, una lata de cerveza puede ser de mucha ayuda en caso de tener una falla mecánica en pleno viaje y que se tenga un mecánico de confianza cerca.

Incluso se compartieron historias de cómo fue que lo que para muchos es basura, les terminó ayudando a volver a casa a pesar de haber sufrido un contratiempo mecánico en pleno viaje de fin de semana.

Video se hace tendencia en TikTok

Nunca está demás mencionar que este video ya se hizo de los más vistos en los últimos cinco días, pues de momento suma un total de 82.5 mil likes en TikTok, así como más de 100 mil reproducciones en la plataforma.

Pese a ello el usuario @jesusszayas de TikTok, el cual compartió el video, mencionó que si bien es cierto que a otras personas les funcionó ese remedio, a él no le avisó el mecánico a pesar de los “miles de pesos” que le cobró por la reparación.

A mi no me dijo el mecánico y se jubiló con lo que me cobró”, se lee en uno de los comentarios en el video.

