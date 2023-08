Una joven denunció a su exnovio por haber matado a golpes a su perrita Mila; platicamos con ella

Pamela, conocida en redes sociales por su usuario en “X” como @PamENiebl o La Chula denunció a su exnovio, Francisco L. en Twitter por haber matado a golpes a su perrita Mila en un lamentable caso más de maltrato animal.

Fue a través de un hilo en “X” la plataforma que antes era Twitter, donde Pamela dio a conocer la lamentable historia de su perrita Mila, animalito que su propio exnovio le había regalado 6 meses atrás y que murió tras ser golpeado brutalmente y agrega un video del momento en el que Francisco L. está sometiendo y agrediendo al indefenso lomito.

La perrita Mila murió tras ser golpeada, platicamos con Pamela, su dueña

Video de la perrita Mila siendo golpeada

La perrita Mila habría sido golpeada y como cuenta Pamela, su exnovio incluso negó todo, para después aceptar que había matado a la perrita Mila a golpes; Mila había presentado un cuadro de Neumotórax al llegar al hospital veterinario, murió instantes después y Pamela no volvió al departamento donde vivía con su exnovio.

Imágenes sensibles

Entrevista a Pamela, dueña de la parrita Mila

En adn40 tuvimos la oportunidad de platicar con Pamela tras haber denunciado en “X” lo ocurrido:

¿Hace cuánto tiempo que ya no estás con Francisco, tu exnovio?

Desde el 27 de marzo de 2021

¿Ya habías notado un comportamiento agresivo de su parte?

En ese momento consideraba que Francisco era una persona impulsiva pero no violenta, después de mucha terapia entendí que tenía ciertos niveles de violencia normalizados y eso no me permitió notar ciertos comportamientos violentos.

¿Has tenido noticias de tu exnovio?

Desde que hice pública mi historia, no

¿Estás tomando medidas para protegerte ante cualquier represalia?

Solo tener precaución y cuidar mi círculo privado de vida.

¿Cómo diste con la grabación en el que está golpeando a Mila?

Cuento un poco en mi hilo de Twitter, por la mañana del sábado 27 de marzo de 2021 hablé con su mamá para notificarle el contexto general de la situación y ella me dijo: “Oye Pam, no quiero que se me tome a mal, pero y ¿las cintas de seguridad del edificio?”.

Así fue que se me ocurrió ir a pedir los videos y ahí fue que me enteré de lo ocurrido.

Pamela cierra su hilo haciendo ver que Francisco se hizo de otra perrita a la que ya le habría roto una patita y teme que tenga o haya tenido el mismo destino que su perrita Mila y nos dijo que ya hay una denuncia formal de por medio en contra de su exnovio.

