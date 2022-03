¿Luis de Llano el “Carnal de las Estrellas” de la canción de Molotov?

Luego de que la exintengrante de Timbiriche, Sasha Sokol, acusara de abuso al productor de Televisa, Luis de Llano , se generaron un sinfín de reacciones en el mundo del espectáculo y sobre todo en redes sociales.

La noche del pasado 8 de marzo, Sasha Sokol dio un mensaje que sacudió a las redes sociales, en el cual dio su versión de los hechos, confesando que sostuvo una relación amorosa con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años mientras que él ya tenía 39 años, algo que sin duda alguna podría considerarse pederastia.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad”, escribió la exintegrante de Timbiriche.

La cantante aprovechó el Día Internacional de la Mujer para hacer público el trato que sufrió a manos de Luis de Llano: “Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”, publicó.

La relación que sostuvieron fue un rumor tan fuerte en el medio artístico que incluso se llegó a comentar que el productor tenía como costumbre acosar o abusar de las jóvenes que lo visitaban con la esperanza de convertirse en estrellas de la farándula.

Los rumores fueron tan fuertes que la banda Molotov habría lanzado una canción que aparentemente estaría basada en el modo de operar de algunos personajes de Televisa, entre ellos, Luis de Llano, la cual lleva por nombre “El carnal de las estrellas” y salió en el año 1998 dentro del álbum “Molomix”.

“El carnal de las estrellas” habla sobre el abuso de poder de directivos de la empresa Televisa y los supuestos favores sexuales de quienes quierían debutar en el mundo del espectáculo.

En los primeros versos dice: “Si no eres bonita, más bien eres fea. Quieres volverte una super estrella, no tienes talento ni una vocación y quiere salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama, no necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa”.

“Este Carnal de las Estrellas sólo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas. Se tira a las fresas, también a las nacas. Las baña, las viste, las pinta de güera...”, es otro de los versos de la canción de la banda Molotov.

Sin embargo, entre sus líneas menciona a De Llano: “Si te topas a un tipo de nombre De Llano, que quiere bayonarte y echarte la mano, que quiera echártela atrás, no te dejes porque aún hay más...”.

Pero De Llano no es el único personaje de Televisa al que hace referencia la canción, otro de ellos es Antonio ‘Toño’ Berumen, quien es conocido por lanzar a la fama a agrupaciones como Magneto, así como a Raúl Velasco. “Como cuando miro al señor Velasco, de sólo pensarlo mi cuero se enchina, me pone la piel de una gallina, no quiere saberlo ni te lo imaginas lo que esta persona hace con tu va...”.

¿Qué dice Luis de Llano al respecto?

Tras la polémica también se compartió un fragmento del documental “Gimme The Power”, producido por Molotov, en donde se entrevista al productor. Sin mencionar el tan mencionado catálogo de Televisa y la aparente explotación sexual al interior.

También retomaron una entrevista que De Llano sostuvo con Yordi Rosado, en donde el conductor le preguntó sobre el supuesto catálogo de Televisa, cosa que negó rotundamente el productor: “Había un libro para hacer castings que lo tenía (Eugenio) Cobo (director del CEA) y tú escogías actrices para hacer novelas y series. Para mí, yo nunca supe de eso”.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, pidió atraer el caso, pero hasta el momento no ha habido una respuesta pública al respecto.

