Así luce Rachel Zegler en la película live-action de ‘Blancanieves’

Los live-action de los clásicos de Disney es lo de hoy; en días pasados se filtraron fotografías de Rachel Zegler en el set donde se graba Blancanieves.

La actriz, que también protagonizó Amor sin Barreras de Steven Spielberg, luce en las fotos el vestido de la querida princesa de Disney. Las imágenes fueron tomadas mientras la actriz tomaba un descanso ya que tenía pasadores en el cabello para buscar que el peinado se mantuviera intácto.

La película de Blancanieves es dirigida por Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man) y además de Zegler en el papel principal, incluirá a Gal Gadot como la Reina Malvada. El soundtrack estará en manos de Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman).

Cuándo se estrena el live-action de ‘Blancanieves’

El live-action de Blancanieves no tiene fecha de estreno confirmada, pero se espera que llegue a pantalla grande y streaming en 2023.

Hace unas semanas se reportó que hubo un incendio en el set, afortunadamente nadie salió herido y las autoridades lograron apagarlo sin mayor percance.

Rachel Zegler se vio envuelta en una polémica tras haber declarado que no había sido invitada a la entrega del Oscar, a pesar de que Amor sin Barreras había sido nominada en varias categorías de los premios. No obstante, tiempo después fue invitada y además fue presentadora de un premio.

El remake live-action de Blancanieves y los Siete Enanos ha estado rodeado de polémicas luego de ser criticada por el actor Peter Dinklage, debido a que, el relato cuenta con siete enanos que representan estereotipos que personas con enanismo. El estudio dijo, ante los señalamientos, que estaba consultando qué hacer con estos personajes para evitar caer en representaciones erróneas.

