VIDEO: León arranca dedo a cuidador de un zoológico que lo molestaba

A través de redes sociales se difundió un terrible video donde se pudo observar cómo un león le arrancó el dedo a uno de los cuidadores en un zoológico de Jamaica.

En las imágenes se pudo observar cómo el cuidador de zoológico molestaba y se burlaba de los gruñidos del león, mientras los visitantes lo grababan y murmuraban asombrados ante la actitud del hombre.

Los movimientos aparentemente terminaron por molestar al león, quien comenzó a mostrarse agresivo.

El hombre decidió ignorar las advertencias mientras metía el dedo a la jaula y lo sacaba al ver que el animal, se acercaba, pero en un momento de descuido no logró sacarlo y terminó siendo prensado por el león.

Los visitantes que observaron el hecho no hicieron nada para ayudarlo, pues no sabían si lo que estaba pasando era real o no, debido a que el cuidador no gritaba, solo jaloneaba con el animal.

Segundos después, el cuidador intentaba forcejear y sacar su dedo de entre los dientes del felino sin éxito por lo que comenzó a gritar.

Tras forcejear por unos instantes, el león terminó por arrancarle el dedo.

Cuando el cuidador logró zafarse del agarre del león quien permanecía tras la jaula, terminó en el suelo pero ya sin dedo.

Luego de ver al cuidador sin dedo, los asistentes del zoológico de Jamaica no dejaban de gritar horrorizados después de presenciar el hecho.

Según medios locales, se presume que el hombre se retiró por sus propios medios a un hospital.

El video publicado en Twitter ya alcanza los casi 84 mil ‘likes’ y cerca de 5 mil comentarios, dentro los que los usuarios opinan que el hombre se tenía bien merecido lo que ocurrió, pues él no dejaba de provocar al animal.

Sin embargo hay otros comentarios que aseguraron que el león no debería de estar en cautiverio, sino en su habitad natural.

