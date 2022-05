Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezcan “en visto”

WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería instantánea favorita por millones de personas en el mundo.

Recientemente fueron activadas las reacciones en WhatsApp y también ya es posible enviar archivos de hasta 2 GB, con cifrado de extremo a extremo. Además, se ha aumentado a 512 personas el límite de los chats grupales.

No obstante hay un actualización que no fue muy bien recibida por algunos usuarios, se trata de la doble palomita en azul que nos indica que el mensaje no solo fue entrega sino leído.

Si tú eres de esas personas que no quiere que sus contactos sepan que ya leíste el mensaje entregado, a continuación te decimos cómo leer el texto sin que aparezcan las palomitas en azul.

Leer mensajes de WhatsApp con la ayuda de Siri

Tu aliada para poder leer mensajes de WhatsApp sin ser descubierto será Siri, la asistente de voz de iPhone. Toma nota:

Verifica que tengas la integración de WhatsApp con Siri en caso de que no lo tengas abre la opción de Ajustes y busca Siri, al final del menú encontrarás la sección de WhatsApp, activa Usar con Consultar a Siri.

Otra opción es pedirle a Siri que envía un mensaje por WhatsApp por lo que te pedirá que le confirmes acceso a la aplicación.

Con esta activación podrás decirle “Oye, Siri léeme los mensajes de WhatsApp”, primero te dirá quién de tus mensajes te lo envió y luego te leerá el texto, sin embargo, no aparecerán las famosas palomitas azules por lo que nadie sabrá que el mensaje ya fue leído.

¿Qué significan las palomitas en WhatsApp?

Existen diferentes tipos de palomitas en WhatsApp, a continuación te explicamos qué significan:



Una palomita gris: Tu mensaje se ha enviado con éxito, pero aún no le ha llegado a tu contacto.

Dos palomitas grises: Tu mensaje le ha llegado a tu contacto; en caso de que el destinatario tenga desactivada la opción tu mensaje se quedará en dos palomitas grises aunque ya haya sido leído.

Dos palomitas azules: Tu mensaje ha sido leído por el destinatario.

