Franco Pokrajac, el joven que murió ahogado por salvar un perro

Ocurrió en la provincia de Mendoza, Argentina. Franco Pokrajac saltó al cauce de un canal donde un perro luchaba por su vida. A lo pocos minutos murió ahogado. “Mamá me muero” alcanzó a gritar frente a su madre, quien fue testigo de todo.

Las redes sociales se llenaron de afectuosos saludos para despedir al joven, que dejó su vida al intentar rescatar un perro. “Se tiró al agua con el corazón” dijo entre lágrimas la madre del chico ahogado.

El joven ahogado se arrojó al agua sin pensarlo

Mendoza es un lugar desértico, al oeste de Argentina. Por esta razón, la provincia se encuentra construida con una red de canales que permiten regar gran parte de su territorio.

Durante el mes de septiembre, el agua comienza a correr por esta red, a menudo, con un gran caudal y velocidad. Fue en uno de estos canales donde un perro cayó, y del cual no podía salir.

Los dueños del perro estaban desesperados, viendo como el animal era arrastrado por la corriente. Atento a los gritos, el joven de 20 años Franco Pokrajac, quien se encontraba en el auto con su madre, bajó corriendo del vehículo, y se arrojó al canal.

La corriente era mucho más potente de lo que el joven creía. Su madre, contó a los medios locales que no era la primera vez que lo hacía, “Ya lo había hecho en otra oportunidad. Hace un tiempo me lo habían ocultado con el padre, pero me enteré. Se había largado al canal por tres perritos que se estaban ahogando” dijo Betina Malovini, madre de Franco Pokrajac.

Los momentos finales del joven que quiso salvar un perro

Cuando la madre vio que su hijo no podía salir, y que el rescate del perro se había frustrado, también se arrojó al agua, recuerda que Franco le gritaba “mamá, me muero”. Todo ocurrió el pasado sábado 18 de septiembre.

A los pocos minutos el cuerpo del joven desapareció bajo el agua, y nunca más volvieron a verlo con vida. Se había ahogado, y los bomberos que llegaron al lugar, nada pudieron hacer, el perro también estaba muerto.

A pesar del trágico final de Franco, la familia del joven lo recuerda como un gran amante de los amigos de cuatro patas. “Con profundo dolor despedimos a Franco Pokrajac. Somos las voces de sus amados perros callejeros. Gracias por tanto amor, quedarás en la memoria de todos por tu nobleza entrega y dedicación.”, publicaron sus compañeros de la ONG Misión Animal , luego de conocer que uno de sus más activos socios, había muerto ahogado por salvar a un perro .

