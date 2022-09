¿Cuándo podrás tener el iPhone 14? Lanzamiento y preventa en México

Ha pasado un poco más de una semana desde que Apple hiciera la presentación del nuevo iPhone 14 y la versión sencilla así como el iPhone 14 Pro ya tienen fecha de llegada y lanzamiento confirmada a México.

Y es que si eres fan de estos dispositivos no tendrás que esperar tanto para adquirir sus más recientes versiones, pues de acuerdo con una actualización que fue cargada en el portal de Apple, la preventa del iPhone 14 para los modelos Pro y Pro Max comenzará el próximo viernes 23 de septiembre y una semana más tarde, es decir a partir del viernes 30 ya estarán disponibles en tiendas para que los puedas comprar.

Pues ya está aquí ¡Hola iPhone 14 Pro Max! #iPhone14ProMax pic.twitter.com/0mDDU5Xjs0 — Adrián Lahoz (@adrylahoz) September 16, 2022

Lo que es una noticia no tan buena, es que aún no hay novedades con respecto a cuándo estará disponible el iPhone 14 Plus.

Apple solo da un aviso para que los interesados en esta versión consulten la disponibilidad “más adelante”.

Precios del iPhone 14 en México

Y para que te vayas preparando a romper el cochinito y sacar los ahorros aquí te dejamos la lista completa de precios del iPhone 14 en México, según modelo y capacidad de almacenamiento. Todas las cifras ya están convertidas a pesos mexicanos:

iPhone 14:

128 GB 20,999 pesos

256 GB 23,999 pesos

512 GB 28,999 pesos

iPhone 14 Plus:

128 GB 23,999 pesos

256 GB 26,999 pesos

512 GB 31,999 pesos

iPhone 14 Pro:

128 GB 25,999 pesos

256 GB 28,999 pesos

512 GB 33,999 pesos

1 TB 38,999 pesos

iPhone 14 Pro Max

128 GB 28,999 pesos

256 GB 31,999 pesos

512 GB 36,999 pesos

1 TB 41,999 pesos

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

hcj