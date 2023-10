Una IA que replica a Kendall Jenner es tan real que da miedo

La inteligencia artificial (IA) ha alcanzado un nuevo nivel de realismo que ha desconcertado a muchos, y un ejemplo sorprendente de esto es “Billie”, un chatbot de IA que se asemeja tanto a Kendall Jenner que ha dejado a la audiencia conmocionada y, en algunos casos, aterrada. Esta creación forma parte de una iniciativa de Meta, la empresa matriz de WhatsApp e Instagram, que está utilizando las imágenes de celebridades para crear asistentes de IA que se conectan con sus audiencias de manera hiperrealista.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La presentación de Billie, el doble digital de Kendall Jenner , ha desatado una ola de reacciones mixtas en línea. Un video que muestra a este inquietantemente real chatbot, publicado en la cuenta de Instagram de AI @yoursisbillie, ha acumulado más de 151 mil seguidores hasta la fecha.

En el video, Billie se presenta a sí misma: “Hola chicos, soy Billie”. La IA ha sido diseñada para imitar a la perfección la apariencia de Jenner, sus gestos y su característico acento del valle. En el clip, Billie ofrece conversaciones amigables con los espectadores y brinda la posibilidad de recibir consejos y mensajes. La representación es tan precisa que ha dejado a muchos espectadores atónitos.

Sin embargo, las reacciones no han sido todas positivas. Algunos espectadores han expresado su inquietud y miedo ante esta IA hiperrealista. Uno de los comentaristas mencionó: “Esto, sinceramente, da miedo”, mientras que otro escribió: “No me gusta esto, no me gusta hacia dónde se dirige el mundo, no voy a apoyar esto”. Algunos incluso sugirieron que preferirían que el video fuera una representación genuina de Kendall Jenner en lugar de una creación generada por IA.

Te recomendamos leer: Bad Bunny cumple 29 años: Kendall Jenner y otros romances que ha tenido

No sólo será Kendall Jenner

Billie forma parte de una serie de asistentes de IA creados por Meta que cuentan con la imagen de celebridades. Esta nueva generación de chatbots es capaz de responder preguntas y entablar conversaciones naturalistas en tiempo real, basándose en la personalidad de las celebridades. Algunos otros ejemplos notables incluyen a Paris Hilton como un “especialista forense que resuelve crímenes”, Tom Brady como el bromista “discutidor deportivo”, Dwayne “La Roca” Johnson como entrenador, y Snoop Dogg como un “Dungeon Master” que incita a los usuarios a “volverse medievales”.

Mark Zuckerberg , CEO de Meta, explicó que estos asistentes de IA no se limitan a responder consultas, sino que buscan brindar entretenimiento y ayudar a las personas a conectarse con quienes las rodean. Sin embargo, la iniciativa plantea preocupaciones éticas y legales, ya que algunas celebridades han sido replicadas artificialmente sin su consentimiento para promocionar productos, lo que ha llevado a temores de difamación cibernética. En un ejemplo reciente, Tom Hanks tuvo que aclarar en Instagram que no estaba involucrado en la promoción de un plan dental que presentaba una versión generada por IA de sí mismo.

CUIDADO!! Hay un vídeo promocionando un plan dental con una versión Al de mí. No tengo nada que ver con eso.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.