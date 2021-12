Instagram Playback 2021: Cómo activar la recopilación del año

2021 está por acabar y varias aplicaciones lanzaron su recopilatorio con lo más relevante del año. Instagram no se quedó atrás y también lanzó una recopilación de las mejores historias de sus usuarios. Entérate cómo activar tu Instagram Playback.

Tal como Spotify mostró a los usuarios sus canciones más escuchadas a lo largo del 2021, o Facebook señalando quiénes fueron tus amigos con los que más interactuaste en el año, Instagram Playback te recuerda tus mejores historias que publicaste en la plataforma durante los 365 días.

“Hemos creado una reproducción con tus historias de 2021 para ayudarte a rememorar los momentos más especiales del año”, dice la descripción de esta nueva función de Instagram.

La plataforma de fotografías y videos cortos, propiedad de la compañía ahora llamada Meta, se encargó de recopilar las historias de 2021, ofreciendo al usuario rememorar los mejores momentos de su año y volver a compartirlos con sus seguidores.

Instagram Playback cuenta con un botón para que puedas invitar a tus amigos a ver tus mejores momentos de 2021. En caso de que no te haya gustado una historia de la selección puedes modificar la lista y personalizarla a tu gusto, eliminando lo que no sea de tu agrado y añadiendo las que creas merezcan estar en tu recopilatorio.

Sin embargo, si deseas hacer uso de esta función tendrás que tomar en cuenta que es por tiempo limitado y sólo tendrás hasta el último día de este año para armar tu Instagram Playback y compartirlo con tus seguidores.

En caso de que no sepas cómo activar esta opción, pues no te ha aparecido aún en la aplicación de tu dispositivo, no te preocupes, Instagram activará en los siguientes días esta función para todos los usuarios.

Whatsapp tendrá nuevas funciones al final de 2021

El servicio de mensajería más popular en el mundo, WhatsApp, tampoco se queda corto en darle a sus usuarios nuevas herramientas para mejorar su experiencia dentro de la aplicación antes de que finalice este 2021 .

Aunque no se trata de un recopilatorio, WhatsApp sí añadirá nuevas funciones que han sido demandadas por sus usuarios desde hace un tiempo.

Entre ellas se encuentra la opción de poder cerrar sesión en un dispositivo pero permanecer conectado a otro, lo que permitirá proteger datos personales y conversaciones. Asimismo, reaccionar a los mensajes de tus chats con emojis.

Todas estas funciones y más vendrán en las próximas actualizaciones del servicio de mensajería.

