¿No sabes que ponerte para los conciertos de Lana del Rey? Aquí algunas alternativas

En este mes de agosto Lana Del Rey se hará presente en diferentes ciudades de México para deleitar a sus miles de fans con conciertos que prometen un show espectacular; y si tú ya tienes tus boletos para alguna de sus fechas pero no sabes qué ponerte, ¡no te quiebres la cabeza! Aquí te vamos a dar algunas ideas de outfits inspirados en los looks de la cantautora.

La artista visitará el país para presentar su nuevo álbum de estudio, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, su noveno disco, así que hablamos de una oportunidad única para volver a verla en el escenario, y es que la última vez que vino a México fue en 2016 en el Corona Capital.

Y si hay algo que caracterice a Lana Del Rey es su estética donde mezcla estilos de los años 50 y 60, combinando accesorios y prendas vintage , hipster y bohemias, así que si eres de las personas afortunadas que asistirán a alguna de sus presentaciones, arma un outfit con esas vibras del ayer..

Ideas de outfits para ir al concierto de Lana Del Rey

Look Vintage de los años 50 o 60

Necesitas una falda de cintura alta con el largo de tu preferencia, pero asegúrate de que esta tenga vuelo, combina con una blusa o camiseta y hazle un nudo al frente para darle un toque rebelde y clásico, y en el calzado usa un par de balerinas que combinen con el color de la blusa.

Ahora bien, la clave estará en los accesorios, para este concierto de Lana Del Rey usa un pañuelo o paliacate del color de la falda, si es negra o roja será un gran outfit, y al final aplica un maquillaje en el que resaltes tus labios rojos.



Look Rockabilly para ver a Lana del Rey

La comodidad lo es todo, así que si no quieres ir en falda o tienes una la mano, recrea un estilo pin-up, para este necesitas unos jeans que vayan ajustados hasta la cintura, usa una camisa o top que tenga lunares, cuadros o algún tipo de estampado llamativo, también un paliacate que acomodarás en tu cabeza y si estás cómoda, unos zapatillas, sino, puedes cambiarlo por tenis blancos , o botines, te verás increíble.

Look Bohemio

Para este outfit necesitas una falda o vestido largo que tenga estampado floral, el color no importa aunque los tonos otoñales como verde olivo, naranja y algunos amarillos funcionan perfecto, combínalo con un suéter tejido de color claro, si es blanco mejor, añade unos botines color marrón y collares largos, sin duda, un look que te hará destacar en el concierto.

Recuerda que, sin importar el estilo que elijas, lo más importante de ir a ver a Lana Del Rey es que disfrutes el evento, te sientas cómoda y seas auténtica. ¡Diviértete y disfruta del concierto !

Fechas de conciertos de Lana Del Rey en México

Martes 15 de agosto | Foro Sol (CDMX)

Miércoles 16 de agosto | Foro Sol (CDMX)

Viernes 18 de agosto | Estadio Banorte (Monterrey)

Domingo 20 de agosto | Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)

