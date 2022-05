Harry Styles estrena ‘Harry’s House’, su tercer álbum

¡Por fin llegó! Luego de una larga espera, este 20 de mayo, el cantante y compositor británico Harry Styles estrenó ‘Harry’s House’, su tercer álbum de estudio.

Harry Styles inició su carrera como cantante en el 2010 al formar parte de la boy band One Direction y desde entonces ha tenido una exitosa carrera como artista.

El nuevo material discográfico de Harry Styles está compuesto de un total de 13 canciones, entre ellas, As It Was, canción que desde su estreno se ha colocado en el top de las canciones más escuchadas en Spotify. Las 13 canciones están divididas entre la Cara A y la Cara B en su edición vinilo.

La Cara A estará compuesta por:

Music of a Sushi Restaurant

Last Night Talking

Grapejuice

As It Was

Daylight

Little Freak

Matilda

La Cara B la forman:

Cinema

Daydreaming

Keep Driving

Satellite

Boyfriends

Love Of My Life

En la plataforma de Youtube puedes escuchar todas las canciones de ‘Harry’s House’, las cuales se fueron estrenando poco a poco a partir de las 23:00 horas de este 19 de mayo; la primera en lanzarse fue “Music of a Sushi Restaurant”. ¿Ya las escuchaste?

Harry Styles anuncia fecha de lanzamiento de tu tercer álbum

El pasado 23 de marzo, los miles de fans de Harry Styles colapsaron las diferentes redes sociales ante el anuncio del lanzamiento del tercer álbum de estudio

Fue a través de sus distintas redes sociales que el cantante anunció el final de la era Fine Line para dar paso a su tercer álbum, ‘Harry’s House’. El cantante publicó un video en su canal de YouTube y también dejó ver las primeras imágenes de su nuevo álbum, en el que se pueden apreciar imágenes de conciertos previos.

Tras la publicación del video, Harry Styles publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le ve parado al centro de una sala de estar que está de cabeza.

A menos de dos horas de que el cantante británico publicara la fecha de lanzamiento de Harry’s House, las publicación realizada en Instagram rebasó los 3 millones de likes.

