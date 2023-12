Por esta razón piden a Rockstar 2 millones de dólares tras lanzamiento de trailer de GTA 6

GTA 6, el esperado videojuego de Rockstar Games , generó mucha expectativa entre los fanáticos de la saga. Sin embargo, también provocó una polémica inesperada con un hombre al que apodaron el “Joker de Florida” y que asegura que la compañía se basó en su imagen para crear a uno de los personajes que aparecen en el tráiler del juego.

¿Quién es el Joker de Florida y por qué demanda a Rockstar?

Lawrence Sullivan es un hombre oriundo de Miami y que se viralizó tanto por su peculiar apariencia, inspirada en el villano de Batman, como por el peronaje del GTV 6. Sullivan tiene el pelo teñido de morado, la cara cubierta de tatuajes y una sonrisa permanente dibujada en su boca.

Sullivan afirmó que Rockstar Games copió su imagen sin su permiso para crear a uno de los personajes que se ven en el tráiler de GTA 6, un individuo con el pelo morado y tatuajes en la cara, entre ellos uno que dice “impententent” en la frente. Sullivan dice que ese personaje es él y que la compañía le debe 2 millones de dólares por usar su imagen sin su consentimiento.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Sullivan dice: “Todo el mundo dice que estoy alucinando. Que no soy el Joker de GTA 6. Ese soy yo. Ese soy yo. Tenemos que hablar, GTA . Tenemos que hablar. O no, tienes que darme como 1 millón o 2. El Joker de Florida no va a permitir eso. Todos ustedes tomaron mi imagen, todos ustedes tomaron mi vida”.

Sin embargo, muchos usuarios en las redes sociales cuestionaron la veracidad de su reclamo y señalaron las diferencias entre los tatuajes del personaje y los de Sullivan. Además, bromearon con que el personaje es una parodia del Joker y no una copia.

Hasta el momento, Rockstar Games no ha hecho ningún comentario sobre la supuesta demanda del Joker de Florida ni sobre su parecido con el personaje del trailer. Tampoco se sabe si la compañía tiene intención de contactar con Sullivan para llegar a algún tipo de acuerdo o colaboración.

Lo que sí se sabe es que GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados del momento y que promete ser una experiencia única para los amantes de la franquicia. Según los rumores, el juego se ambientará en varias ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica y tendrá una historia dinámica y variada.

GTA 6 aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero se estima que podría salir al mercado para el 2025.

