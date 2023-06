¡Más que Chrome! Aplicación de Google que consume la mayoría de tu batería

¿Eres de los que tiene que cargar la batería del celular más de un vez al día? Pon atención, porque seguramente esta aplicación de Google está consumiendo toda la energía de tu dispositivo móvil, por lo que no te puedes dar el lujo de olvidar portar tu cargador, ya sea en la mochila o bolso, sobre todo si es tu equipo de trabajo.

Sabemos que existen aplicaciones que consumen mucha batería de celular , sobre todo las de video, por ejemplo Netflix y YouTube, sin embargo Google cuenta con una aplicación que gasta más energía que el mismo Chrome y desgraciadamente no podemos hacer algo para evitarlo, ¿sabes cuál es?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la app de Google que está gastando más batería de mi celular que Chrome?

La respuesta es la aplicación que representa el corazón de nuestro celular, que es “Google Play Services” o “Aplicaciones de Google Play” a la cual recurrimos para actualizar otras aplicaciones del dispositivo móvil. Y no, no es de las que podamos decir que con borrarla basta para que tu batería no se gaste tan rápido, ya que esta controla gran parte del celular.

Hay que señalar que los “Servicios de Google Play” no se pueden desinstalar ni congelar, pero hay formas de disminuir el problema de la batería. A pesar de que no se soluciona del todo, si optas por estas medidas es muy seguro que la energía te resultará más duradera.

-Reiniciar el dispositivo móvil

-Llevar a cabo una actualización pendiente para la app, en caso de que haya.

-Borra los datos de la aplicación

-Detener los servicios desde los ajustes de tu celular

Te puede interesar: Google eliminará en diciembre de 2023 cuentas de Gmail que no cumplan este requisito

Hay que señalar que Borrar los datos de la app es la opción más extrema, ya que esto ocasionará que la aplicación se detenga de una manera brusca. No obstante, esto provocrá que se vuelva a construir su caché y a su vez, reducir el consumo de energía, pero al cabo de los días, el problema podría resurgir.

adn40 siempre conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.