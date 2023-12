VIDEO: Mujeres frustran asalto con un palo y unas pinzas de pan

Cansadas de la inseguridad en Ixtapaluca, Estado de México, dos mujeres decidieron frustrar un asalto y enfrentarse a un hombre armado para evitar que se llevara sus pertenencias cuando se encontraban en una panadería.

Un intento de asalto se volvió rápidamente viral en redes sociales luego de que dos mujeres, una de ellas aparentemente clienta, se armaran de valor y se enfrentaran con pinzas de pan y un palo a un criminal que llegó al establecimiento con un arma de fuego y lanzando amenazas.

¿Cómo frustraron el asalto las mujeres en la panadería?

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre, aproximadamente a las 20:21 de la noche en la colonia Morelos del municipio de Ixtapaluca cuando un hombre vestido con pantalón de mezclilla, sudadera y gorra negra entrara con amenazas al local y exigiera el dinero de la registradora y hasta le pidiera dinero a la clienta.

La encargada de la registradora le dijo en varias ocasiones que no tenía dinero, sin embargo, el asaltante no le creyó y la amagó con el arma de fuego. Con el objetivo de que no se llevara el dinero, la empleada lo golpeó con un palo, haciendo que retrocediera, pero la clienta, al ver que el hombre no pensaba irse ella también lo amenazó, pero con unas pinzas de pan.

¡CON LAS CONCHAS NO! Dos mujeres evitaron un asalto a una panadería de Ixtapaluca, Edomex, con un palo y unas pinzas de pan se defendieron del delincuente que iba armado

¡CON LAS CONCHAS NO! 😱🍞

Dos mujeres evitaron un asalto a una #panadería de #Ixtapaluca, #EdoMéx, con un palo y unas pinzas de pan se defendieron del delincuente que iba armado pic.twitter.com/WX4WH7Iw6H — Agencia de Noticias SC (@AdeNoticiasSC) December 7, 2023

Tras verse rodeado y percatarse del enojo de las mujeres, el asaltante no tuvo más remedio que salir corriendo con las manos vacías. El momento quedó grabado gracias a la cámara de seguridad del negocio.

El video, que posteriormente fue difundido en redes sociales, ha provocado un sinfín de reacciones por parte de los internautas, quienes aplaudieron la valentía de las mujeres, pues a pesar de que el hombre se encontraba armado, “no se dejaron”.

Sin embargo, otros usuarios mencionaron que fue algo imprudente e impulsivo, ya que pudieron morir o resultar heridas en caso de que el sujeto decidiera dispararles, por lo que exhortaron a no reaccionar como ellas, pues no todos tienen la misma suerte y la vida no vale unas cuantas monedas.

