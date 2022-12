Las mejores frases de Navidad para felicitar en diciembre 2022

La Navidad es una época para disfrutar y compartir con los seres queridos, sin duda, las cenas, obsequios y fiestas forman parte de esta temporada decembrina, pero es importante no perder de vista que el tiempo que se comparte con la familia y amigos es invaluable, por lo que hoy te compartimos algunas de las mejores frases de Navidad con las que puedes expresarte y felicitar a tus seres queridos.

Frases de Navidad para la familia

1.- A un metro y medio de distancia, pero siempre al lado de mi corazón. ¡Ho, ho, ho, feliz Navidad!

2.- ¡Por favor, no estés triste! Aunque no podamos estar cerca como antes, mi alma y mis pensamientos están a tu lado. Soy feliz (mamá, papá, hermano, tía, etc) de tenerte en mi vida, nunca lo olvides. ¡Feliz Navidad!

3.- Las mejores cosas de la vida no se encuentran debajo del árbol, sino en las personas que están cerca de ti en todo momento. ¡Feliz Navidad, familia!

4.- Te deseo el mejor de los años, que el Amor, la fe, la generosidad y la salud te permitan lograr lo que más anhelas. ¡Feliz Navidad!

Frases de Navidad para tu pareja

1.- Gracias por llenar mi vida de sorpresas, por mantener mi corazón cargado de alegría, por hacerme feliz día a día. Feliz Navidad



2.- Cada Navidad que paso contigo tiene algo mágico, ¡porque siempre eres mi mejor regalo! Feliz Navidad cariño

3.- Solo hay una cosa más hermosa que estar contigo: ¡estar contigo en Navidad!

4.- Estar a tu lado esta Navidad transforma los días fríos en cálidos y las tristezas en alegrías. ¡Feliz Navidad !

Frases de Navidad cortas

1.- Que pases una cálida Navidad en compañía de los que amas.

2.- Contigo a mi lado será la Navidad más bonita.

3.- Que todos tus deseos se hagan realidad en esta Navidad.

4.- Que Santa Claus te regale salud, amor y felicidad esta Navidad.

5.- Esta Navidad tú eres mi estrella

6.- Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: estar contigo amado (madre, padre, hijo, pareja, etc).

