¡Otra! The Weeknd tendrá un concierto en Fortnite y esta es la fecha

Desde 2019, el videojuego Fortnite ha sorprendido a sus jugadores con la participación de destacados artistas, como el DJ Marshmello. No obstante, la llegada de la nueva temporada ha sorprendido a los videojugadores por la incorporación de un elenco aún más amplio de estrellas internacionales, entre los que se destacarían nombres como The Weeknd, Lady Gaga, Eminem, Alice Cooper, entre muchos otros.

Con el evento de “The Big Bang”, no solo experimentamos la llegada impactante de Eminem al inicio de la Temporada 1, Capítulo 5, sino que también presenciamos el inicio de la formación de un impresionante ecosistema que integrará franquicias tan diversas como LEGO y Rock Band. Este emocionante desarrollo comenzaría a tomar forma con el concierto de The Weeknd.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será el concierto de The Weeknd en Fortnite?

El talentoso cantante de 33 años, reconocido como Abel Tesfaye, lideraría uno de los festivales musicales más emocionantes dentro del universo de Fortnite. Además, la estrella de ‘After Hours’ no se limitaría a ofrecer simplemente un concierto; se estaría contemplando la posibilidad de que sea incorporado como una skin jugable en el videojuego , añadiendo así un elemento icónico para los fans del artista.

Hasta el momento, Epic Games, la desarrolladora de Fortnite, solo anunció que The Weeknd realizará una presentación el próximo 9 de diciembre. Sin embargo, la hora exacta de su aparición en el videojuego aún no ha sido revelada. Es importante señalar que el Fortnite Festival es una experiencia completamente gratuita, lo que significa que podrás disfrutar de las actuaciones de este y otros artistas sin incurrir en ningún costo.

No ha confirmado si The Weeknd tendrá una presencia adicional en Fortnite, ya sea como una skin jugable o como un personaje no jugable (NPC). Sin embargo, la probabilidad de que cuente con una máscara es alta, dado que artistas como Eminem han contribuido prestando su imagen para formar parte del universo de Fortnite.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.