Así se escucharía el “fierro viejo que vendan” en otros idiomas

Ya sea por la mañana o por la tarde, los mexicanos somos testigos de varios sonidos que pasan por nuestra calle y las hacen distinguirse de las demás en el mundo. Y es que ¿quién no conoce al fierro viejo?, un audio que anuncia el intercambio de electrodomésticos y más, por loza nueva o algunos utensilios.

Esta práctica también es considerada como reciclaje, ya que lo que las personas no ocupan puede tener una segunda vida. Esto, ya sea que se desarme en partes, o bien, con alguna reparación.

¿Quién no ha acudido al fierro viejo? Seguramente todos o si no alguien de nuestra familia que cambió de colchón, televisión o refrigerador y necesita deshacerse de él.

De esta manera, aquellas personas que se dedican a esto, no solo ganan algunos ingresos con la venta o reparación de los electrodomésticos, si no al reciclaje de estos en los mercados de pulgas.

VIDEO: Sonido de “fierro viejo” ya está disponible en inglés

Sin embargo la práctica del reciclaje o venta de productos en el mercado de pulgas no solo se encuentran en México. En Estados Unidos, Ucrania y España, también es posible hallar algo parecido.

Por ejemplo, en algunas ciudades de España es común ver algo similar, pero sin intermediarios y sin dinero de por medio. La gente deja afuera de casa los muebles y artefactos que ya no le sirven, y alguien al que sí, las toma.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo sonaría el fierro viejo en varios idiomas?

Todos conocemos el audio: “se compran colchones, somieres, neveras, cocinas, lavadoras, microondas. o algo de chatarra que ya no quieras…" pero, ¿y en otros idiomas?

Italiano

“Si comprano materassi, reti, frigoriferi, cucine, lavatrici, microonde, o quale cosa di ferro usato che vendono…"

Alemán

“Wir kaufen alte matrazen, wir kaufen tromneln, kuehls hrarnke, oefen, esschmaschonen, mikrowellen und altes metall, was sie abzugeben haben…"

Te puede interesar: VIDEO: Sonido de “fierro viejo” ahora en inglés en la CDMX

Chino

"是买的,床的,洗衣机,微波炉,或者一些东西你卖的"

Inglés

“We’re purchasing any second hand stuff that you have. Maybe mattresses, or refrigerator or washing machines. we are here to help you get rid of your old stuff. So please handed it to us”.

Ucraniano

"купляю матраци, барабани, холодильники, пічки, пральні машинки, микрохвильовки чи щось з металу старе, що продаєте".

Francés

“On achète des matelas, des sommiers, des frigidaires…epg… fia”.

adn40, siempre conmigo