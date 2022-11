VIDEO: Sonido de “fierro viejo” ahora en inglés en la CDMX

Todo parece indicar que el famoso sonido de “fierro viejo” se está internacionalizando puesto que ahora se puede escuchar en Ciudad de México, y no descartamos que en otras partes del país, en inglés. Y es que sin duda la nación, sobre todo la capital, alberga a miles de extranjeros.

Con el objetivo de que los servicios del “fierro viejo” alcance a todos los interesados en vender ropa que ya no ocupa, electrodomésticos o muebles viejos, un comprador decidió traducirlo al inglés y conducir por algunas calles que son famosas por tener mayor presencia de extranjeros o personas que no hablan español .

VIDEO: Sonido de “fierro viejo” ya está disponible en inglés

Un usuarios de TikTok, que se percató de esta original grabación, que dice exactamente lo mismo, pero ahora en inglés, idioma que no puede faltar en cualquier parte del mundo, no dudó en grabarlo y compartirlo para hacerlo viral y que este ingenio mexicano triunfa no solo en nuestro país.

Como todos los que habitan en la Ciudad de México, la famosa grabación del “fierro viejo” suena así: “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan”.

Fierro viejo: Esto es lo que dice en inglés

Al ser interpretada al inglés, el sonido dice de la siguiente manera: “Mattresses, drums, refrigerators, stoves , washing, machines, microwaves or some old iron that you are selling”.





El video compartido por el usuario de TikTok @lospaysdeluigui muestra cómo la grabación suena por las calles de la colonia Condesa y la Roma de la CDMX. El video, que ya ha dado la vuelta por todo el país ha causado risas, así como comentarios positivos, ya que el idioma no es impedimento para hacer negocios.

