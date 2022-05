Así se despidieron los fans de la serie “This Is Us”

La serie This Is Us llegó al fin de su sexta temporada y los seguidores no perdieron la oportunidad de manifestar su interés y emoción por esta famosa serie que narra la historia de la familia Pearson.

Reacciones de los fanáticos de This Is Us

Los fanáticos en redes sociales expresaron su reacción. COmo el caso de la usuaria de Twitter @flor_cornelli, quien compartió una de las frases dichas en la exitosa serie.

"Traten de apreciar los momentos. Al final, eso es lo que hacemos, coleccionamos esos pequeños instantes. No los reconocemos cuando estamos en ellos, porque nos preocupa el futuro, pero pasamos el resto de nuestras vidas mirando hacia atrás, intentado recordarlos" #ThisIsUs pic.twitter.com/fina6GH8J7 — F l o r e n c i a (@flor_cornelli) May 27, 2022

Por su parte, @Nutelytas dijo que no habría vidas suficientes para recomendarle al mundo This Is Us, además, expresó que esa familia había sido su familia durante 6 temporadas.

No habrá vidas suficientes para recomendarle al mundo que vea "This Is Us" ✨ Una de esas series especiales, que te calan hondo, que se hacen parte de tu vida, y que te dejan un vacío enorme cuando termina... Esa familia ha sido MI familia durante 6 temporadas. Eternas gracias! — Nute 🪩 (@Nutelytas) May 26, 2022

Otros usuarios, como es el caso de @alarcnmi, expresaron con memes su sentir respecto al final de temporada de la conmovedora serie This Is Us.

acabo de terminar this is us para siempre pic.twitter.com/EJq2gWkU2t — mile (@alarcnmi) May 27, 2022

¿De qué trata This is Us?

La historia nos lleva a la intimidad de la familia Pearson, desde que Jack y Rebecca deciden adoptar un niño, y hacerlo parte de su familia y sus dos hermanos de la misma edad. Así comienza la vida de los trillizos, a quienes iremos conociendo entre flashbacks, donde vemos su infancia y su actualidad adulta.

La narración donde avanzan las vidas de cada uno, está cargada de drama y emoción, y los espectadores han derramado más de una lágrima durante estas seis temporadas.

“This Is Us”, un formato tradicional

En opinión de los expertos, This Is Us no responde a las series de streaming de formato corto y estéticas cinematográficas, está más cercana a la televisión tradicional y por ello durante sus inicios en la transmisión por la cadena NBC llegó a alcanzar en Estados Unidos, cifras de más de diez millones de espectadores semanales.

Gran parte de ese éxito, según los fans, es la capacidad de que la serie escrita y dirigida por Dan Fogelman aborda melodramas complejos como el alcoholismo, aborto, desempleo, racismo, entre otros.

Eso sin contar que un sello característico de This Is Us es la capacidad de jugar con los tiempos, a través de giros al pasado y al futuro para seguir las vivencias de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia), una joven pareja de padres en los años ochentas, así como de sus hijos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) transformados en adultos.

El director de “This Is Us”, quiere hacer la película

En febrero del 2022 y durante una entrevista organizada por la Television Critics Association, la mente detrás de This Is Us manifestó su deseo de volver a encontrarse son los entrañables personajes de la familia Pearson.

Dan Fogelman, director, escritor y creador de la serie, expresó algunas ideas sobre cómo continuar la historia de los hermanos Randall, Kate y Kevin, y sus padres Jack y Rebecca Pearson. “No le digo ‘no’ a nada”, aseguró Fogelman en declaraciones. “Si podemos trabajar una película y podemos reunirnos con [el elenco] nuevamente en unos años, me encantaría”, dijo.

