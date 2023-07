Así puedes evitar que los perros hagan pipi en las llantas de tu auto

Los orines son de uno de los olores más desagradables, por ello a continuación te compartimos un remedio casero eficaz y sencillo que puedes poner en práctica a fin de evitar que los perros hagan pipi en las llantas de tu auto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué a los perros hacen pipi en las llantas de los autos?

Los expertos explican que los peluditos son animales territoriales por naturaleza, hacer pipi sobre ciertos objetos o lugares les ayuda a marcar su zona, así como a comunicarse con otros canes.

Además, no lo hacen con mala intención, más bien buscar expresar un “estuve aquí” con el objetivo de proteger y atraer posibles parejas, ya que también esparcen sus hormonas.

Vestir a las mascotas en temporada de calor es perjudicial: Veterinarios

¿Pero entonces, qué es lo que hace que las llantas llantas sea un lugar atractivo para que los perritos hagan pipi? Según la Fundación Super Cachorros A.C. se debe a que los perros tienen un olfato muy desarrollado y en los neumáticos suelen impregnarse más aromas por el hecho de los recorridos. Además, ellos podrían creer que al hacerlo así su olor puede esparcirse a más lugares.

Te puede interesar: Consejos para eliminar el olor a perro de tu casa y la ropa

Cómo evitar que los perros se hagan pipi en las llantas de mi auto

Como ya lo mencionamos, los perros suelen guiarse mucho por su olfato, por lo que existen ciertos olores que pueden considerar como desagradables, tal es el caso de este remedio casero; para elaborarlo necesitas:

300 a 350 mililitros de agua

1 taza de jugo de limón

100 mililitros de alcohol

Estos debes mezclarlos y colocarlos en un atomizador para rociar las llantas de tu coche o cualquier otra superficie en la que quieras evitar que tu perrito o alguno otro callejero orine.

¿Cuál es la peor hora para sacar a pasear a tu mascota?

Sin duda este es un excelente remedio que puedes poner aprueba, pues aunque no existe un sustento científico en él, se sabe que los perros no toleran los olores cítricos, pero es popular por su fácil acceso y producción, así como por no contener ingredientes tóxicos para los animalitos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.