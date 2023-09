Qué sucede en el cuerpo si me trago un chicle, según expertos

Los chicles son parte del consumo humano desde hace varias décadas. Se trata de una goma masticable que se adquiere en diferentes presentaciones, sabores y colores. Sirven para masticar y refrescar el aliento. El chicle tiene varias funciones, ya sea para calmar la ansiedad, quitar el mal aliento o liberar estrés, sin embargo, no se debe abusar de su consumo, ya que puede causar problemas digestivos u otras complicaciones a la salud. Con base en ello, ¿qué sucede cuando se traga un chicle?

Lo primero que hay que saber es que el chicle no se digiere como otros alimentos. Está compuesto principalmente por goma base, que es una sustancia sintética o natural que le da elasticidad y resistencia. De acuerdo con Jennifer Mathews en libro Gum: The Chewing Gum of the Americas, From the Ancient Maya to William Wrigley, el chicle proviene de un látex natural extraído del árbol chico sapote o zapote. Un producto que puede masticarse inclusive se manera natural y directo de la corteza.

El chicle no se descompone por las enzimas del sistema digestivo, por lo que permanece intacta al pasar por el esófago, el estómago y el intestino delgado.

Sin embargo, esto no significa que el chicle se quede atascado en tu organismo para siempre. También contiene otros ingredientes, como azúcares, edulcorantes, aromas y colorantes, que sí se digieren y absorben parcialmente. Además, el chicle se mezcla con otros alimentos y fluidos en el tracto gastrointestinal, formando parte del bolo fecal.

De esta manera lo explicó la experta Elizabeth Rajan, M.D. para Mayo Clinic: “Aunque la goma de mascar está diseñada para ser masticada y no tragada, generalmente no es dañina si se ingiere. Según el folklore, la goma de mascar ingerida permanece en el estómago durante siete años antes de que pueda digerirse. Pero esto no es verdad”, dijo. “Si te tragas una goma de mascar, es cierto que el cuerpo no puede digerirla, pero no queda en el estómago. Se mueve relativamente intacta a través del aparato digestivo y se elimina con las heces.

El bolo fecal avanza por el intestino grueso gracias a los movimientos peristálticos, que son contracciones musculares involuntarias. Estos movimientos empujan el bolo fecal hacia el recto y el ano, donde se expulsa al exterior. Por lo tanto, el chicle se elimina junto con las heces en un plazo de uno o dos días después de haberlo ingerido.

El tragar grandes cantidades de chicle o goma de mascar, o muchos trozos a lo largo de un periodo corto, sí puede provocar un bloqueo digestivo. En muy raras ocasiones, grandes cantidades de goma de mascar ingeridas y combinadas con el estreñimiento han bloqueado los intestinos de los consumidores. Por esta razón es que se debe desalentar la ingestión frecuente de chicle, especialmente en menores de edad.

Por otro lado, el chicle no aporta ningún nutriente, vitamina o mineral para el cuerpo humano, por lo que su consumo simplemente no es beneficioso.

Tragar un chicle de vez en cuando no tiene consecuencias graves para la salud , siempre y cuando no se haga con frecuencia ni en grandes cantidades. No obstante, los profesionales recomiendan no tragar el chicle. Lo más aconsejable es escupirlo cuando ya no tenga sabor o cuando se quiera dejar de masticar. Así se evitan posibles problemas y se respeta el medio ambiente, evitando tirar el chicle al suelo o a la basura.

