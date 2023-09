Día Mundial de la Barba : origen, historia y por qué se celebra cada primer sábado de septiembre

Sin duda alguna, la barba es uno de los grandes atractivos físicos de los hombres, ya que les ofrece un toque de madurez sofisticación, además de que es uno de los requisitos que derrite a diferentes mujeres de todo el mundo, y aunque no lo creas, año con año, el primer sábado de septiembre el el Día Mundial de la Barba , por lo que hoy hablaremos del origen de la curiosa celebración.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Queensland ha tomado la opinión de 918 mujeres americanas de edades de entre 18 y 70 años y por lo menos un 70% de las integrantes del sexo femenino encuestadas prefiero a los hombres con vello facial abundante en el rostro, ya que para ellas es un toque importante para su masculinidad, por lo que los hace más apetecibles sexualmente.

Sin embargo, en el mismo estudio también se dio a conocer que hay otro grupo de mujeres que rechazan la barba por una cuestión de higiene, ya que hay quienes prefieren a los hombres afeitados, pues les da un toque mucho más higiénico, además de que esto les resta edad a los hombres y mucho más frescura, por lo que si vas apostar por un look de vello en el rostro , es importante que sigas estos consejos:



Lavala con shampoo especial para rostro

Usa tratamientos para su suavidad

Peinala y córtala para que mantenga su forma

Getty Images Desde 2010 se festeja el Día Mundial de la Barba y a esto se debe

¿Desde cuándo se festeja el Día Mundial de la Barba?

Esta celebración no es tan antigua como todos lo imaginan, pues inició por primera vez en 2010, esto para conmemorar la tradición nórdica de llevar y cuidar el vello facial, por lo que muchos expertos aseguran que este día en particular no se debe de afeitar la barba, ya que además se puede tomar como una deshonra a la masculinidad de los hombres.

Esta celebración inició gracias a una banda de rock de origen australiano, The Beards, quienes buscaban hacer una especie de tributo a la tradición que los Vikingos de Dinamarca, quienes formaron parte de la historia hace más de mil 200 años, conmemoraban, por lo que a través de todas sus presentaciones hacían algunos homenajes principalmente a la hora de tocar la canción ‘I like Beards’, en donde aplaudían a sus ‘ancestros’ los vikingos daneses.

