¿Qué pasa si mi perro tiembla en reposo?

Si has notado que tu perro tiembla en reposo, es decir, cuando no está haciendo ningún tipo de actividad física, pueden generarse preguntas sobre si se trata de algo normal o si hay alguna causa que lo provoque. Estas son las posibles razones por las que tu perro tiembla en reposo y qué hacer al respecto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

De acuerdo con Experto Animal, lo primero que debes saber es que los temblores en los perros pueden tener diferentes orígenes y grados de gravedad. Algunos son pasajeros y no requieren de atención veterinaria, mientras que otros pueden ser síntomas de enfermedades graves que necesitan un tratamiento urgente. Por eso, es importante observar el comportamiento de tu perro y detectar si hay otros signos que acompañen a los temblores, como cambios de humor, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, etc.

Las causas más comunes por las que tu perro puede temblar en reposo

1. Fatiga muscular, regulación muscular o situaciones estresantes puntuales por ejercicio

Es normal que después de un ejercicio intenso o prolongado, los músculos de tu perro se tensen y produzcan temblores involuntarios. Esto suele ocurrir cuando el perro no está acostumbrado a ese nivel de actividad o cuando hace frío. En estos casos, los temblores suelen desaparecer al cabo de unos minutos o cuando el perro se relaja y se calienta. No obstante, si los temblores persisten o son muy frecuentes, puede ser indicio de algún problema muscular o nervioso que requiera una revisión veterinaria.

Lee también: Quién es Remington, el primer perro que forma parte de un equipo de béisbol

2. Intoxicaciones por alimentos en mal estado de conservación

Además de ser muy curiosos, los perros suelen comer cosas que no deberían, como basura, plantas tóxicas o alimentos caducados. Esto puede provocarles una intoxicación alimentaria que se manifiesta con temblores, dilatación de pupila, signos vestibulares (pérdida de equilibrio), mioclonías (contracciones musculares repentinas), convulsiones, aumento de temperatura, taquicardia y signos gastrointestinales (vómitos, diarrea, dolor abdominal). Ante estos síntomas, debes acudir al veterinario lo antes posible para que le administre el tratamiento adecuado y evite complicaciones.

3. Enfermedades neurológicas

Algunas enfermedades que afectan al sistema nervioso central o periférico pueden causar temblores en un perro. Algunas de ellas son la meningitis (inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal), la encefalitis (inflamación del cerebro) o la meningoencefalomielitis (inflamación del cerebro y las meninges).

Muchas de estas enfermedades pueden estar causadas por microorganismos como bacterias, virus o protozoos, por lo que se necesita un diagnóstico concreto del agente causal. Otra enfermedad neurológica que puede provocar temblores es el síndrome de temblores generalizados idiopáticos, que se caracteriza por episodios recurrentes de temblores en todo el cuerpo sin causa aparente. Esta enfermedad suele afectar a razas pequeñas como el maltés o el bichón frisé y suele mejorar con medicación.

Lee también. Por qué los perros muerden a los desconocidos

4. Trastornos psicológicos

Los perros también pueden sufrir problemas emocionales que les generen estrés, ansiedad o miedo. Estas emociones pueden desencadenar temblores en el cuerpo como forma de liberar tensión o como señal de sumisión. Este problema suele manifestarse en situaciones en las que el perro tiene una reacción exagerada ante un estímulo concreto o ante una circunstancia que ha relacionado con algo negativo. Por ejemplo, algunos perros temblan cuando oyen truenos, fuegos artificiales o sirenas; otros lo hacen cuando se quedan solos en casa o cuando ven a personas o animales desconocidos. Para evitar estos temblores, es importante trabajar la socialización del perro desde cachorro y ofrecerle un ambiente seguro y tranquilo donde se sienta cómodo y protegido.

5. Ansiedad por separación o estrés

Algunos perros desarrollan una dependencia excesiva de sus dueños y sufren cuando estos se ausentan. Esto se conoce como ansiedad por separación y se manifiesta con temblores, ladridos, llantos, destrozos, orines o heces en lugares inadecuados, etc. Esta conducta puede deberse a una falta de educación, a un cambio brusco en la rutina o a un trauma previo. Para solucionar este problema, se recomienda acostumbrar al perro a estar solo desde pequeño, ofrecerle juguetes que le entretengan, no hacer despedidas ni bienvenidas efusivas y consultar con un etólogo o adiestrador si es necesario.

Lee también: La razón por la que los perros se revuelcan en el césped, según los expertos

6. Por la temperatura del ambiente

Así como los humanos, los perros también pueden temblar cuando tienen frío. Esto se debe a que su organismo intenta regular su temperatura corporal mediante la contracción y relajación de los músculos. Los perros que tienen poco pelo o son de razas pequeñas son más propensos a sufrir los efectos del frío, mientras que los que tienen mucho pelo o son de razas grandes lo son al calor. Para evitar que tu perro tiemble por la temperatura, debes proporcionarle un lugar adecuado donde refugiarse, abrigarlo o refrescarlo según sea el caso y evitar las horas de más sol o de más frío.

7. Dolores

El dolor en los perros puede ser agudo o crónico y afectar a diferentes partes del cuerpo, como las articulaciones, los músculos, los órganos internos, etc. Los temblores suelen ir acompañados de otros síntomas como una alta sensibilidad al tacto, rigidez, cojera, abdomen en tabla, apatía, etc. Algunas de las causas que pueden provocar dolor en los perros son la artritis, la displasia de cadera, la pancreatitis, la torsión gástrica, el cáncer, etc. Si sospechas que tu perro tiene dolor, debes llevarlo al veterinario para que le haga un examen físico y le recete el analgésico más adecuado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos