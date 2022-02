Estafa: lo conoció en la app de citas Bumble y él le robó 25 mil

Desde que se hizo popular el documental de Netflix, ‘El estafador de Tinder’ han salido a la luz múltiples historias de estafas amorosas. Esta vez, la víctima fue engañada a través de la aplicación de citas Bumble. Esta es la historia de una estafa que se viralizó en Twitter.

La usuaria llamada @Anapau_94 utilizó la red social del pajarito para dar a conocer su estafa. Todo comenzó a través de la aplicación de citas Bumble, que tiene un formato similar a Tinder, donde el usuario desliza hacia la izquierda, para rechazar a un perfil o desliza hacia la derecha, para indicar interés.

Lo conoció en la app de citas, Bumble

Fue en esta app donde Ana encontró a Eduardo, un joven que supuestamente era abogado y que iba en la misma escuela preparatoria que la protagonista. El flechazo fue directo, Ana se enamoró del estafador de Bumble, porque, según ella, lo escuchaba y le demostraba cariño.

Pero todo esto sucedió en contexto de pandemia, por lo que acordaron tener una relación únicamente virtual. El hilo de Twitter continúa explicando lo bello de la relación, donde compartían temas en común, como la perspectiva de género.

Sin embargo, y una vez que Eduardo se ganó la confianza de la joven, comenzó con a idear su estafa. Argumentó tener problemas de salud, y poco dinero, por lo que ella comenzó a prestarle. En ese momento él se lo devolvía.

Pero todo se complicó en julio de 2021. El estafador de Bumble, como ella lo bautizó, le dijo que tenía coronavirus y que necesitaba la prueba PCR negativa, o corría riego su trabajo. Ella le prestó el dinero para la prueba de 3 mil pesos.

Luego, el supuesto estudiante de abogacía, le contó que su cuadro se había complicado y que necesitaba dinero para los gastos médicos. Fue entonces cuando la estafa aumentó significativamente, ya que la chica le prestó 11 mil pesos para la cuenta del hospital.

La vida del joven “corría riesgo”

La historia no había concluido, pues Eduardo le manifestó que no estaba mejorando y que iban a intubarlo. Por lo que le dejaba el celular a su hermano. El drama del joven era tal, que Ana le prendió una vela, mientras rezaba por su salud.

Aprovechando que se ha hablado mucho de #TheTinderSwindler y que es #SanValentin, les voy a contar qué NO es el amor y cómo mi ligue de @Bumble fingió casi morir de covid para robarme casi $26,000.@cide_fem @femxfem1 @CuartaOla



Para que no le pase a nadie más.

Abro 🧵: pic.twitter.com/1DJoq3txqA — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

El estafador de Bumble, haciéndose pasar por su hermano, le dijo que no sobreviviría y le pidió prestados 7 mil pesos para una ambulancia que lo trasladara del hospital en el que se encontraba, a uno público.

La historia continuó, y milagrosamente el joven mejoró. Ya repuesto, siguió pidiéndole dinero porque en teoría había perdido su trabajo, hasta que una vez salieron juntos a ver un show, en febrero de este 2022. Fue allí donde la estafa llegó a su punto final, ya que el joven le dijo que habían clonado su tarjeta en el show, y que no tenía nada de dinero.

Ana descubrió la estafa

Para ese momento, Ana descubrió que en su cuenta solo había 6 pesos, por lo que decidió no prestarle más dinero. Desde ese momento Eduardo se mostró hostil y distante. Fue allí cuando Ana descubrió que Eduardo era un apostador compulsivo y compartió la historia de su estafa , con el joven de Bumble.

“Difundo esto para protegerme, desconozco a esta persona y de lo que sea capaz. Perder ese dinero no me afecta tanto como me afectaron sus engaños”. Así se despidió la joven que sufrió una estafa a través de la aplicación de citas de Bumble, con la idea de protegerse del criminal.

