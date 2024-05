Máximo, un restaurante que sigue la filosofía de ayudar

El restaurante Máximo es catalogado como uno de los mejores de la Ciudad de México y su éxito se debe a un sinfín de factores, entre ellos el de su filosofía de ayudar a los demás y buscar un progreso de la mano de sus socios, trabajadores y hasta exempleados que quieren perseguir sus metas “de la manera correcta”.

En entrevista para adn40, el chef fundador del restaurante Máximo, Eduardo García, señaló que aparte de la administración y la cocina, un punto clave para el éxito del local es la gente que colabora, es decir sus empleados, ya juntos es posible salir adelante, sin importar que se registren “tiempos malos” como lo fue la pandemia de la COVID-19.

Para que un negocio salga adelante debe ser rentable y la gente con la que yo me rodeo me ha ayudado a sobresalir -dijo a adn40.

Así es la filosofía de ayuda del restaurante Máximo

No obstante, resalta que no se debe dejar de lado la cultura del trabajo, una enseñanza que le dejó su padre y que ahora trata de fomentarla en sus negocios, los cuales ya suman 11, gracias a la aceptación de los comensales.

¿Cuál es el estilo de cocina del restaurante Máximo?

Eduardo García define la cocina de Máximo como “rara”, “limpia” y “natural”, debido a que preparan el menú con los alimentos con los que se cuentan en el momento, ya que a diferencia de otros negocios de comida, ello prefieren adquirir los productos de cooperativas, comercios locales y pequeños comerciantes, ya que así se ayudan mutuamente.

La cocina de Máximo es especialmente una cocina natural, limpia, con ingredientes mexicanos por su mayoría. Cambia todos los días porque los proveedores que tenemos no tienen mucho producto, son cooperativas, pescadores, comercio local y hacemos el menú conforme los productos.

Él no se considera un chef porque no le gusta vestirse con las filipinas, pero un cocinero. Asegura que su negocio no busca ser el mejor, sino únicamente que el cliente pruebe, disfrutes y conozca lo que te dan de comer.

Restaurante Máximo, un sueño hecho realidad para el chef Eduardo García

Máximo apoya los sueños

Destacó que la pandemia trajo consigo cosas negativas, pero también positivas, ya que la necesidad les dio a él y a sus empleados la oportunidad de invertir y crear otros restaurantes con diversos tipo de cocina para evitar la bancarrota.

Hay que entender que hay gente que trabaja dentro de nuestro espacio que también quiere sobresalir, tener restaurantes y si ellos lo quieren hacer con nosotros, lo trabajamos. Si quieres hacer las cosas bien, nosotros te ayudamos a salir adelante.

Ayudar a la gente y que la gente se deje ayudar es su mayor filosofía del chef Educardo García y Máximo, porque para muchos es muy fácil dejar las cosas para mañana, pero si te enfocas en algo, puedes salir adelante.

