Mark Zuckerberg vs Elon Musk: Este es el dardo que lanzó el dueño de X y Tesla al creador de Facebook

Además de ser una mente brillante dentro de la tecnología, Elon Musk también le gusta la polémica, ya que, dentro del podcast de Joe Rogan , el dueño de X y Tesla le lanzó un dardo al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, pues sigue con la idea de que ambos se enfrenten para que le dé una paliza y así demuestre que no está a su altura.

Durante la plática en donde se tocaron temas del interés del empresario como lo son las artes marciales mixtas, inversión, tecnología y cultura, fue en uno de estos fragmentos donde no quiso pasar de largo su gran rivalidad con Mark Zuckerberg , ya que a pesar de que no han logrado concretar nada, no pierde la ilusión de que ambos por fin podrán resolver sus diferencias en el octágono.

Según el propio fundador de Space X, no necesitaría tiempo para prepararse en caso de que el mandamás de Facebook, Instagram y WhatsApp acepte el desafío. Además, no puso peros a la hora de elegir algún lugar, ya que en cualquier parte del mundo se presentaría.

Estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo. -comentó Elon Musk en su plática con Joe Rogan.

Elon Musk cree que sus habilidades de pelea son mejores que las de Mark Zuckerberg

Para Elon Musk , además considerarse un hombre más inteligente, también cree que sus habilidades de pelea son mejores que las de Mark Zuckerberg, pues, aunque no es ningún secreto que el CEO de Meta sabe defenderse, el sudafricano de 52 años está convencido en que lo terminaría aplastando.

El dueño de X presumió dominar por completo la lucha callejera, el judo, jiujitsu y taekwondo. Asimismo, cree que su estatura también sería un punto a su favor para vencerlo.

