Así puedes eliminar tu cuenta de Twitter definitivamente

¿Quieres eliminar tu cuenta de Twitter definitivamente y no sabes cómo hacerlo? Te explicamos el paso a paso si es que has decidido decirle adiós a esta red social.

Lo primero que tienes que hacer es desactivar tu cuenta y después es importante que no accedas a ella durante 30 días, si Twitter detecta que no has entrado en ella durante ese tiempo, la borrará de manera definitiva. Por otra parte, si vuelves a entrar en tu cuenta en esos 30 días, se reactivará y se cancelará el proceso de borrarla.

¿Cómo eliminar tu cuenta de Twitter?

1.- Primero, entra a Twitter e inicia sesión con la cuenta que quieras borrar.

2.- En la columna de la izquierda pulsa en el apartado de Más opciones que te aparece con el ícono de un círculo con tres puntos.

3.- Se abrirá un menú con varias opciones también en la parte izquierda de la pantalla. En este menú, pulsa en la opción de Configuración y privacidad, que aparecerá con el ícono de una rueda dentada.

4.- Se abrirá la pantalla de Configuración y debes pulsar primero en la sección de Tu cuenta en la parte de la izquierda, que es la que te muestra opciones relacionadas con su gestión.

5.- Dentro de la opción de Tu cuenta, pulsa en la opción de Desactiva tu cuenta , que aparece con el ícono de un corazón roto.

6.- Por último, pulsa en la opción de Desactivar.

¡Listo! Tu sesión se cerrará y tu cuenta de Twitter quedará inactiva. Recuerda esperar 30 días sin acceder a ella para que se elimine definitivamente.

Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter: pagó 44 mmdd

El multimillonario Elon Musk compró la red social Twitter por 44 mil millones de dólares; se trata de la adquisición de Internet más grande de la historia.

Twitter se encontraba en la recta final de las negociaciones para su venta a Elon Musk, y estaba trabajando para definir los términos de la transacción y llegar a un acuerdo el pasado lunes 25 de abril.

