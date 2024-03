¿Ves menos contenido político en tus redes sociales? Esta sería la razón

Rumbo a las elecciones de 2024, parece que tanto Meta como sus usuarios están tomando medidas para distanciarse de los contenidos políticos en redes sociales como Instagram y Threads. Este cambio estratégico responde a los crecientes problemas de desinformación que han plagado las plataformas en ciclos electorales anteriores, lo que ha llevado a Meta a implementar nuevas políticas para hacer el contenido político menos prevalente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Usuarios de Instagram y Threads notaron recientemente que la visualización de contenido político está siendo limitada. En un movimiento que sorprendió a muchos, las configuraciones de las cuentas de los usuarios se ajustaron automáticamente para restringir este tipo de contenidos. Sin embargo, aquellos que deseen modificar estas preferencias pueden hacerlo fácilmente a través de las opciones de “preferencias de contenido” en la configuración de Instagram, eligiendo entre “limitar” o “no limitar” la visibilidad del contenido político en su feed.

Meta explicó que este ajuste se aplica a todas las publicaciones sugeridas en secciones como Explorar, Carretes, Recomendaciones del Feed y Usuarios Sugeridos, asegurando que el contenido de las cuentas seguidas por los usuarios no se verá afectado. Dani Lever, portavoz de Meta, destacó que este cambio es resultado de años de esfuerzos por alinear el tratamiento del contenido político con las preferencias expresadas por los usuarios, permitiéndoles un mayor control sobre los posts recomendados.

Este enfoque en la personalización del feed no es del todo nuevo. Instagram y Threads ya habían anunciado planes para no recomendar proactivamente contenido político de cuentas no seguidas por los usuarios. Aunque estos ajustes ya están activos para muchos, el despliegue completo será gradual, siento que la plataforma se enfocará en la elección del usuario de interactuar con contenido político, al tiempo que se respeta su nivel de interés en tales temas.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, enfatizó que el objetivo es mantener la capacidad de los usuarios de involucrarse con contenido político si así lo desean, al mismo tiempo que se modera la cantidad de dicho contenido para aquellos que prefieren evitarlo. Este equilibrio busca crear un ambiente más personalizado y menos saturado de política en las redes sociales, en respuesta directa a las preocupaciones de los usuarios sobre la desinformación y el exceso de contenido político en sus feeds.

Conoce más al respecto de esta configuración por contenido político.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado