¿Un fracaso? Este es el número de jugadores activos del EA Sports FC 24 en su primer mes

Todo parece indicar que el hueco que dejó el FIFA 23 entre los jugadores no ha podido ser llenado del todo con la nueva edición de EA Sports FC 24, por lo menos no para la consola portátil Switch de Nintendo en su primer mes. Y es que recientemente se dio a conocer que su tan esperado estreno no fue lo que se esperaba, pues no lograron sobrepasar los números que tuvo Zelda: Tears of the Kingdom.

El juego del famoso elfo es actualmente el más vendido de todo del año, por lo que superarlo habría significado mucho para EA Sports. Sin embargo, esto no fue así, ya que tan solo la edición de FIFA 23 ni siquiera consiguió hacerlo, pues Zelda vendió 30% más de copias que la nueva versión de fútbol en línea.

No obstante, no todo está perdido para EA Sports FC 24, pues según el medio Gonintendo, la empresa estadounidense de Electronic Arts ha revelado recientemente el número activo de jugadores que tiene alrededor del mundo y son de admirarse, pues, aunque con el Switch no ha logrado despegar como se quería, las otras consolas y los PC, haces que las cosas resulten más llamativas de lo que parece.

EA Sports 24 asegura tener más de 14 millones de jugadores activos

En su primera semana de estreno (septiembre), EA Sports FC 24 convenció a 11,3 millones de gameplays para que siguieran consumiendo su producto, ya que, aunque terminaron su relación con la FIFA , prometieron que la calidad y los permisos seguirían activos para las siguientes ediciones y todo parece que será así.

Asimismo, ya con un margen más amplio de 4 semanas, las cuentas que están activas en este momento son 14,5 millones, lo que para EA es un gran éxito, pues demostraron que los fieles seguidores del juego no piensan abandonarlos en esta nueva era, así lo dijo Andrew Wilson, el CEO del juego.

