Hombre celebra su libertad por las calles “Ya firmé el divorcio”

Hay muchas personas que celebran sus matrimonios, festejan con sus familas y amigos porque es un día de gran importancia, pero para otros, también lo es firmar un divorcio, claro ejemplo lo dio un hombre en Costa Rica quien celebró que su soltería regresó; conoce la historia.

Hombre de Costa Rica celebra su divorcio

El hombre llamado Pablo Campos se hizo viral tras festejar su divorcio por las calles de Costa Rica, ya que viajó en su automóvil, escribió que ya había firmado su divorcio en el vidrio trasero del vehículo y colocó globos para dar a conocer la noticia.

Los hechos ocurrieron, de manera más precisa, en la ciudad de Cartago, donde el hombre tuvo un largo proceso de tres años y medio de divorcio, por lo que no pudo esperar para celebrar que por fin terminó con su matrimonio. “Fue liberar una carga de todos estos años que me estaba matando, me estaba deteriorando la salud, fue muy cansado. Mi intención fue liberarme y decirle a la gente ‘ya, aquí murió'", expresó Pablo Campos al portal CRHoy.com.

Pablo Campos fue a la Basílica y al cementerio para ver a su madre a modo de ritual, así que, de camino decidió compartir su alegría por haber firmado el divorcio y fue entonces que decoró su automóvil.

Además, el hombre comunicó que ambos podrán ver a sus hijios, él los tendrá una vez a la semana, en vacaciones y otras fechas y no solo dos fines de semana al mes como se había llevado hasta ese momento.

También relató que la gente en la calle comenzó a felicitarlo a gritos y recibió cientos de mensajes mediante redes sociales y comentarios, además de que la imagen de su automóvil festejando su divorcio continúa compartiéndose.

