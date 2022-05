Día del Maestro: Los 5 profesores que marcaron a toda una generación

Este próximo 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, fecha con la que se busca reconocer la labor que hacen los docentes dentro de nuestro país.

Sin embargo, hay maestros que aunque no nos enseñaron dentro de un aula de clases, sí forjaron a toda una generación de personas gracias a que fueron mentores de grandes personajes de la televisión y el cine.

Maestro Yoda

El primero en recordar dentro de este rubro es sin lugar a duda el gran Yoda, el cual sirvió como el gran maestro de la Orden Jedi en los últimos días de la República Galáctica, pues hay que recordar que sus mayores características fueron su sabiduría, poderes de la Fuerza y combate con sables de luz, además de que vivió durante casi 900 años.

Maestro Roshi

En este listado no se puede dejar de lado al mentor de Gokú, el gran Maestro Roshi, el cual le enseñó a toda una generación que la apariencia física no es lo de mayor valor, si no la fuerza mental, el entrenamiento y el nunca dejar de pelear por los objetivos en cualquier prueba que se ponga en el camino.

Dumbledore

En el mundo de la magia está el maestro de Harry Potter, Albus Dumbledore, el cual le enseñó a toda una escuela de magos y una generación de fanáticos, a no dejar que el pasado obscuro de cada uno aseche el presente y futuro, todo con la finalidad de luchar por el bien y los actos justos de cada indiviudo.



Señor Miyagi

Tampoco se puede dejar a fuera a una de las personalidades que marcaron a más de dos generaciones como lo fue el gran sañor Miyagi, pues él fue el mentor de Daniel Larusso y Julie Pierce en las películas de Karate Kid, la cual nos enseñó que el pelear va más allá de lo físico, pues siempre hay que buscar la superación personal sin intentar sobajar a las demás personas que te rodean.

Skinner

También están profesores como Skinner, el cual es parte de los miembros de MENSA en Springfield, sin embargo, su carácter fuerte y cambiante con los alumnos y en especial con Bart y Lisa Simpson, dejó el sin duda el aprendizaje de que los maestros como él, se deben de respetar en las buenas y en las malas.

John Keating

Por último está el personaje de John Keating interpretado por Robin Williams, pues en la película ‘Sociedad de los Poetas Muertos’ nos enseñó la importancia de perseguir los sueños de cada uno sin importar los métodos poco convencionales con los que se esté rigiendo una persona.

Están personajes como historiocos como Rockie Balboa, Nick Fury de Anvengers e incluso el gran Odin para Thor, todos y cada uno de ellos fueron mentores de los hérores que marcaron a toda una infancia, por lo cual es válido recordarlos en el Día del Maestro.

