Cómo se escribe desuso o deshuso, según la RAE

Una de las dudas ortográficas más frecuentes en el idioma español es cómo se escribe correctamente la palabra que significa falta de uso o costumbre. ¿Es desuso o deshuso? ¿Lleva h intercalada o no? Aquí te explicaremos la forma correcta de escribir esta palabra, según la Real Academia Española (RAE), y te daremos algunos ejemplos de su uso.



La palabra correcta es desuso, sin h intercalada. Según el Diccionario de la lengua española (DLE) de la RAE, desuso es un sustantivo que significa “falta de uso” o “falta de aplicación o inobservancia de una ley, que, sin embargo, no implica su derogación”. También puede usarse como verbo pronominal, desusarse, que significa “dejar de usar o de acostumbrar algo”.

La palabra deshuso no existe en el diccionario oficial y su uso no es recomendado. Es común que en algunos países de América Latina se utilice la palabra deshuso, pero esto no significa que sea correcto desde un punto de vista lingüístico. La h intercalada no tiene ninguna función en esta palabra y solo genera confusión y errores ortográficos. Por lo tanto, debemos evitar escribir deshuso y usar siempre desuso.

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de cómo se usa la palabra desuso según la RAE:

- El latín es una lengua que ha caído en desuso en la comunicación cotidiana.

- La teoría del uso y desuso de los órganos propuesta por Lamarck fue refutada por Darwin.

- El verbo desusar se conjuga igual que el verbo usar.

- Algunas prendas de vestir han quedado en desuso por los cambios en la moda.

- El artículo 43 de la Constitución está en desuso.

El origen etimológico de la palabra desuso se remonta al latín. Se compone del prefijo des-, que indica negación o separación, y el sustantivo usus, que significa uso, ejercicio o costumbre. Usus deriva del verbo uti, que significa usar o aprovechar. Por lo tanto, desuso significa literalmente falta de uso o aprovechamiento.