Estas son 3 ideas para reciclar los focos de tu hogar

Las bombillas y focos en el hogar tienen un ciclo de vida y una vez concluido es esencial conocer cómo reciclar estos productos y qué no hacer en casos específicos. Conoce tres ideas creativas para reciclarlos y darles un nuevo uso.

Tipos de bombillas y sus características

Existen varios tipos de focos, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Aquí te explicamos los más comunes:

- Incandescentes: Son las bombillas tradicionales, que producen luz al calentar un filamento de metal. Tienen una vida útil de unas mil horas y consumen mucha energía. Además, ya no son tan recomendables, pues se calientan mucho y pueden provocar accidentes.

- Halógenas: Son similares a las incandescentes, pero utilizan gas halógeno que mejora el rendimiento y la duración. Su vida útil es de entre 2 mil y 4 mil horas y consumen menos energía que las incandescentes, pero más que las fluorescentes o los focos led. También irradian calor y emiten una luz muy intensa.

- Fluorescentes: Son las típicas bombillas alargadas o circulares, que producen luz al hacer pasar una corriente eléctrica por un gas. Tienen una vida útil de entre 5 mil y 8 mil horas y consumen menos energía que las incandescentes o las halógenas. Sin embargo, contienen mercurio, un metal tóxico que puede ser peligroso si se rompe la bombilla.

- Focos LED: Son de los focos más modernos y eficientes, que producen luz al hacer pasar una corriente eléctrica por unos diodos. Tienen una vida útil de hasta 50 mil horas y consumen muy poca energía. Además, no se calientan y emiten una luz de diferentes colores y tonalidades.

- Luces dicroicas: Son unas bombillas especiales que tienen un filtro que refleja ciertos colores y deja pasar otros. Se usan para crear efectos decorativos o resaltar objetos. Su vida útil depende del tipo de foco que tengan dentro, que puede ser halógena o led.

Cómo reciclar los focos de tu casa

Ahora que ya sabes qué tipo de bombilla tienes en tu casa, te vamos a dar algunas ideas para reciclarlas y aprovecharlas al máximo.

1. No tires las bombillas de vidrio a la basura. Las bombillas incandescentes poseen una estructura de vidrio que puede reutilizarse para hacer manualidades. Por ejemplo, puedes convertirlas en pequeños jarrones, macetas, terrarios, velas o adornos navideños. Solo tienes que vaciar el interior con cuidado y limpiar el vidrio. Luego puedes pintarlo, decorarlo o rellenarlo con lo que quieras.

2. Los focos incandescentes y halógenos no se reciclan . Estas bombillas no se pueden llevar a los puntos de reciclaje porque contienen metales y gases que no se pueden separar ni aprovechar. Por eso, lo mejor es evitar usarlas o sustituirlas por otras más ecológicas cuando se fundan. Si tienes alguna en casa, puedes darle un uso alternativo como los que te hemos propuesto antes o llevarla a un punto de reciclaje donde la gestionen adecuadamente.

3. Lleva tus focos led a puntos de reciclaje. Los focos led son los más fáciles de reciclar porque están hechos de materiales que se pueden recuperar y reutilizar. Solo tienes que llevarlos a un punto de reciclaje donde los clasifiquen y los envíen a plantas especializadas. Allí extraerán los componentes electrónicos y los metales para fabricar nuevos productos.

