Razones por las que no se debe apagar la TV desde el multicontacto

Sabemos que los aparatos electrónicos son muy especiales, si es que hablamos de los cuidados que requieren, sin embargo, muchos no tenemos en cuenta que las conexiones o forma en que pasa energía para llegar a estos también son muy importantes, es por ello que aquí te decimos las razones por las no deberías apagar desde el multicontacto un dispositivo.

Primero que nada, en su estudio “Extensiones eléctricas y Barras multicontacto”, publicado en la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señala que estos objetos, aunque sin bien son muy útiles, las personas deben tener precaución a la hora de ocuparlos.

La Profeco recomienda que ya sean extensiones eléctricas o barras de multicontacto, se compren en el mercado formal, ya que algunas pueden considerarse peligrosas, pues muchos no están certificadaspara su comercialización.

Entre las recomendaciones de la Profeco a la hora de utilizar los multicontactos están: Nunca sobrecargar su capacidad; no retirar la “espiga”; desconectarlas jalándolas de la clavija; no colocar dos aparatos eléctricos que consumen mucha energía juntos y ser precavidos al limpiarlas.

¿Por qué no deberías apagar o prender la TV desde el multicontacto?

Si es eres de las personas que por no encontrar el control remoto rápidamente apaga la TV desde el multicontacto, no lo hagas más, ya que según el sitio Garrice US, puede dañarla, así como otros aparatos electrodomésticos.

Y es que, en el caso de los televisores, algunos tienen la función de realizar “ciclos de compensación” cada cuatro horas y solo se realizan si apagan con el control remoto. Esto debido a que entra en modo de “stand by” y realizará este proceso.

Los ciclos de compensación se hacen de manera automática cada cuatro o 2 horas, siempre y cuando no se haya desconectado la toma de corriente.

Aunque otros dispositivos como refrigeradores, estufas o radios no hacen los “ciclos de compensación” y por ende no se ven afectados en este aspecto, sí disminuye su tiempo de vida.

¿Dónde no comprar multicontactos?

De acuerdo con el estudio realizado por la Profeco, tres de las barras de multicontacto analizadas no son seguras. Por ejemplo, estos productos de la marca Steren, Sanalec y Fulgore tienen problemas con la sujeción de las clavijas o si surge una plama, esta no se apaga rápidamente.

Revista del Consumidor El estudio de “Extensiones eléctricas y Barras multicontacto”, publicado en la Revista del Consumidor y realizado por Profeco, mostró cuáles son las peores barras multicontacto en México.

