“Universidad” de Google gratis: Así puedes tomar todos sus cursos certificados

Google ofrece una serie de cursos con certificados gratis y no exige requisitos para su inscripción. Si bien no es una universidad formal, está disponible para llevar conocimiento a cualquier persona que quiera aprender y no muchos lo saben.

¿Dónde se encuentran los cursos gratuitos de Google?

Los cursos gratuitos de Google están disponibles en Grow with Google. La plataforma se asoció con distintas instituciones para emitirlos y hasta certificarlos. Según su descripción, se trata de programas de formación diseñados para adquirir competencias en campos de alta demanda y gran crecimiento como análisis de datos, ciberseguridad, gestión de proyectos, diseño de experiencias de usuario, entre otros.

¿Qué puedo estudiar en Google gratis?

Por el momento, hay opciones disponibles para inscribirse en Soporte de TI, analítica de datos, diseño UX o gestión de proyectos.



Análisis de datos de Google : Aprenderás a recopilar, transformar y organizar datos para ayudar a obtener nuevos conocimientos y tomar decisiones de negocio informadas, en ocho cursos diferentes.

: Aprenderás a recopilar, transformar y organizar datos para ayudar a obtener nuevos conocimientos y tomar decisiones de negocio informadas, en ocho cursos diferentes. Gestión de proyectos de Google : Iniciar, planificar y ejecutar con éxito un proyecto utilizando enfoques de gestión de proyectos tanto tradicionales como ágiles en seis cursos.

: Iniciar, planificar y ejecutar con éxito un proyecto utilizando enfoques de gestión de proyectos tanto tradicionales como ágiles en seis cursos. Diseño de UX de Google : Conocerás los fundamentos del diseño de UX. Sabrás cómo realizar investigaciones de usuarios y diseñar prototipos en herramientas como Figma y Adobe XD en una serie de siete cursos.

: Conocerás los fundamentos del diseño de UX. Sabrás cómo realizar investigaciones de usuarios y diseñar prototipos en herramientas como Figma y Adobe XD en una serie de siete cursos. Soporte de Tecnologías de la Información de Google : Fundamentos de los sistemas operativos y de las redes. Además, sabrás cómo solucionar problemas mediante un código para garantizar que las computadoras funcionen correctamente en un total de cinco cursos.

: Fundamentos de los sistemas operativos y de las redes. Además, sabrás cómo solucionar problemas mediante un código para garantizar que las computadoras funcionen correctamente en un total de cinco cursos. Automatización de TI de Google con Python: Es un programa avanzado para estudiantes que han completado el certificado profesional de soporte de TI de Google.

Este aprendizaje es flexible y accesible, lo que permite avanzar a tu propio ritmo con programas 100 % en línea.

