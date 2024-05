“La entrega no se pudo completar": Así es la nueva estafa por WhatsApp de la que te debes cuidar

¿Has recibido un WhatsApp o mensaje informándote que tu paquete está retenido o no se pudo entregar? ¡Cuidado, puede ser una estafa! Con la llegada de la pandemia de coronavirus miles de personas comenzaron a realizar compras en línea, lo que se ha convertido en un hábito, los estafadores han comenzado a utilizar esto para robar tus datos y hacer fraudes.

En los últimos meses han incrementado los casos de fraude relacionados a la recepción de paquetería , en la cual los delincuentes cibernéticos envían mensajes de texto en los que aseguran que “la entrega no se pudo completar”, “la entrega se intentó dos veces”, “tu paquete está retenido”, “no estabas presente en el primer intento de entrega"; por lo que te ofrecen un link para que no pierdas la oportunidad de recibirlo. Esta modalidad se denomina “smishing”.

¿Por qué me llegan mensajes a WhatsApp de un paquete que no encargué?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica que el “smishing” se basa en la recepción de mensajes de texto o por WhatsApp con la intención de que se visite una página web fraudulenta, a través de la cual obtendrán tus datos bancarios y realizarán transacciones y/o compras a tu nombre.

Los mensajes son acompañados de una liga para que la víctima ingresa, sin embargo, esta es la puerta de acceso para que los delincuentes obtengan tu información personal y comentan fraudes.

La preferencia de los delincuentes por los mensajes de texto o WhatsApp se basa en que es más probable que las personas confíen en este medio y accedan.

El término “smishing” es una combinación de “SMS” y “phishing”.

¿Qué hacer en caso de estafa por mensaje de WhatsApp?

Si no has realizado ningún pedido es mucho más fácil identificar que se trata de un fraude, pues si no compraste nada, no tendría por qué llegarte ningún mensaje de WhatsApp realcionado a la entrega de algún paquete. En caso de que sí hayas encargado algún producto, es mejor que llames directamente a la empresa para corroborar el estatus o si hay algún problema.

Has recibido un whatsapp o mensaje informándote que tu paquete está retenido, ¡CUIDADO, PUEDE SER ESTAFA!. La #PolicíaCibernéticaPDI, brinda las siguientes recomendaciones, para evitar ser víctima. #DENUNCIA pic.twitter.com/zAN9gWcPCH — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) April 18, 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que al recibir este tipo de mensajes se bloqueen de manera inmediata para evitar que continúe el envío de los mismos. Asimismo se recomienda:



Evitar compartir número de teléfono o datos personales a cualquiera

No responder a los mensajes que señalan envíos de paquetería no entregados

No entrar a cualquier enlace sospechoso, ni llenes ningún formulario con tus datos

No descargar aplicaciones no oficiales

No proporcionar datos personales si no se conoce el aviso de privacidad

Asimismo puedes denunciar ante la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

