¿Nunca te llegó? Así puedes obtener tu credencial digital de reportero de Bizbirije

Aunque muchos jóvenes no sabrán de qué se trata, si eres una persona que pertenece a la generación de 1990 y 2000 seguro recordarás el programa Bizbirije que era transmitido por Canal 11, pues ahora tenemos una noticia ya que podrás obtener tu credencial digital de reportero Bizbirije.

Como contexto y para que te acuerdes en noviembre de 1996, comenzó la transmisión del programa infantil Bizbirije y era muy parecido a un noticiero, pero con la diferencia de que las notas eran elaboradas por niños y se podía solicitar a la producción una credencial de reportero.

¡Atención reporteros Bizbirije! 📷

Sabemos que desde hace mucho esperaban esta noticia. Celebra los #65AñosOnce sacando tu propia credencial digital. Abrimos hilo donde podrás obtenerla pic.twitter.com/ChJJHmiDVL — El Once (@CanalOnceTV) February 21, 2024

El programa se mantuvo al aire por casi 14 años ininterrumpidos y en 1997 se decide convertir a Ventana de colores en una barra de programación infantil que finalmente desaparece en 2002.

Bizbirije fue un programa muy emblemático en el que muchos niños solicitaron su credencial, pero no todos tuvieron la misma suerte y no les llegó a todos los interesados en México; sin embargo, ahora que canal Once cumple 65 años se dio la sorpresa de que se puede obtener la credencial digital de reportero Bizbirije.

¿Cómo tener la credencial digital de reportero Bizbirije?

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del canal, los que quieran obtener la credencial digital de reportero de Bizbirije deben entrar al siguiente link.

En la página se debe ingresar el nombre completo y seleccionar el color de la credencial que se desea.

Se deberá subir una foto para ser identificado.

Por último hacer clic en guardar, y listo saldrán la credencial de reportero Bizbirije.

Te contamos que Max Espejel quien fue uno de los conductores de Bizbirije, siguió conduciendo en la barra de Once Niños y actualmente es uno de nuestros colaboradores en ADN40.

