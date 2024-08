El truco para limpiar el óxido de las puertas y ventanas, según un especialista

El óxido es uno de los enemigos más comunes de las puertas y ventanas metálicas, y no solo afecta su estética, sino que también puede comprometer su durabilidad. Afortunadamente, hay un método simple y efectivo para limpiar y eliminar este problema antes de que se extienda y cause daños mayores.

¿Cómo limpiar el óxido?

De acuerdo al portal especializado Mr. Rogers , existen seis pasos clave para eliminar y quitar el óxido de las esquinas de tu casa:



Paso 1 : Comienza raspando el óxido con un cepillo de alambre. Hazlo con cuidado para evitar rayar la superficie metálica. Es probable que también elimines algo de pintura en el proceso, pero es importante no aplicar demasiada presión.

Paso 2 : Si persisten manchas, utiliza un pedazo de papel de lija y frótalo en movimientos circulares sobre la superficie afectada. Una vez hecho esto, elimina el polvo y la suciedad con un cepillo suave.

Paso 3 : Moja una esponja en vinagre y aplícala sobre cualquier resto naranja. Deja que el vinagre actúe durante 30 minutos. Si es necesario, aplica más para asegurar que se disuelva por completo.

Paso 4 : Si aún quedan trazas de óxido, puedes preparar una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Extiéndela sobre la zona afectada y deja reposar durante 30 minutos. Luego, limpia con un paño suave.

Paso 5 : Después de haber eliminado el problema, lava la puerta o ventana con agua y detergente común. Enjuaga bien y seca con una toalla.

Paso 6: Para finalizar, aplica un sellador antióxido en toda la superficie. Esto ayudará a prevenir futuros problemas de corrosión.

Una vez que el sellador haya secado por completo, tienes la opción de retocar la pintura en las áreas afectadas o repintar toda la superficie si lo prefieres. Siguiendo estos pasos sencillos, puedes mantener tus puertas y ventanas metálicas libres de óxido, asegurando que no solo luzcan bien, sino que también duren muchos años más.

¿Por qué aparece óxido en mis puertas o ventanas?

La aparición de óxido es frecuente en áreas con elevada humedad, como las zonas costeras o lugares con climas lluviosos, ya que el aire húmedo acelera el proceso. Además, la exposición a las precipitaciones, la nieve o incluso la condensación puede contribuir a la aparición de las manchas naranjas en las superficies metálicas de puertas y ventanas.

Si estas superficies no están protegidas adecuadamente con una capa de pintura o sellador, el óxido puede formarse rápidamente y comenzar a corroer el metal, debilitándolo con el tiempo. Una vez que se establece, si no se trata a tiempo, puede extenderse, afectando no solo la apariencia de la estructura, sino también su integridad y durabilidad.

